Wizard101 kommt auf PS5 und Xbox – Neues magisches Abenteuer im Oktober 2025

Wizard101, das langjährige familienfreundliche MMORPG von KingsIsle Entertainment, wird endlich auf der PS5 und anderen Konsolen erscheinen. Am 9. Oktober 2025 ist es so weit, und du kannst dich auf ein magisches Abenteuer begeben, das fast zwei Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung auf den PC nun auf neue Gaming-Plattformen kommt.

In Wizard101 schlüpfst du in die Rolle eines jungen Zauberlehrlings, der an der Ravenwood-Schule studiert. Das Gameplay umfasst den Bau eines Kartendecks mit magischen Karten, die mythologische Kreaturen und elementare Kräfte beschwören, um Feinde in einzigartigen Reichen der fantastischen Welt, bekannt als die Spirale, zu besiegen.

Wizard101 auf Konsolen erleben

Wann erscheint Wizard101 für Konsolen? Am 9. Oktober 2025 wird Wizard101 sowohl für die PlayStation 4 und PlayStation 5 als auch für die Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar sein. Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch steht noch aus, aber du kannst auf den anderen Plattformen bereits in die magische Welt eintauchen.

Ein brandneuer Konsolen-Release-Trailer von KingsIsle hat das Veröffentlichungsdatum für PlayStation und Xbox-Systeme bestätigt. Die Nintendo Switch-Version wird mit einer Gebühr von 19,99 Euro erhältlich sein, die den ersten vollständigen Story-Arc von Wizard101 beinhaltet.

Kosten und Spielmöglichkeiten

Wie funktioniert das Free-to-Play-Modell von Wizard101 auf Konsolen? Auf PlayStation und Xbox bleibt Wizard101 ein kostenloser Download, jedoch musst du ein Abonnement erwerben, um das volle Spiel bis zum ersten Story-Arc und darüber hinaus zu genießen. Die erweiterte Free-to-Play-Zone umfasst nun die Oasis-Zone von Krokotopia.

Obwohl Wizard101 in den letzten Jahren für einen Mangel an großen Erweiterungen kritisiert wurde, hat es eine treue Spielerschaft behalten. KingsIsle hofft, durch die Einbeziehung von Konsolenspielern das Interesse an dem beliebten Spiel neu zu entfachen.

Die Zukunft von Wizard101

Wird das Abo-Modell auf Konsolen erfolgreich sein? Es bleibt abzuwarten, ob Konsolen-Nutzer genauso interessiert am Abonnement-Service sein werden, der benötigt wird, um Wizard101 vollständig zu erleben. Die anfängliche Free-to-Play-Option könnte jedoch genau das sein, was KingsIsle braucht, um neue Fans zu gewinnen.

In einer Zeit, in der viele das Fehlen von Multiplayer-Optionen in magischen Spielen wie Hogwarts Legacy bedauern, ist es keine Überraschung, dass Wizard101 seinen Weg auf Konsolen findet. Die farbenfrohe Welt und die magischen Charaktere haben das Interesse der Spieler über 17 Jahre hinweg aufrechterhalten, und die Einführung auf Konsolen könnte den Zauber erneuern.

Was denkst du über die Veröffentlichung von Wizard101 auf Konsolen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!