Wird Lost Soul Aside erneut verschoben? Insider warnt vor weiteren Verzögerungen

Es scheint, als könnte das kommende PS5-exklusive Spiel, Lost Soul Aside, mit einer weiteren Verzögerung konfrontiert werden. Dieses Spiel, das ursprünglich als Teil des PlayStation China Hero Project im Jahr 2017 angekündigt wurde, hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich sollte es im Jahr 2020 erscheinen, wurde aber mehrfach verschoben. Der nächste geplante Veröffentlichungstermin ist der 29. August 2025, doch Berichten zufolge könnte sich dies erneut ändern.

Was sagen die Insider?

Wie glaubwürdig ist die Quelle? Die Informationen stammen vom Brancheninsider und YouTuber Detective Seeds, der für seine Berichterstattung über PlayStation bekannt ist. Er behauptet, dass hinter den Kulissen von Lost Soul Aside nicht genügend Fortschritte gemacht werden. Ähnliche Anzeichen gab es bereits im April und Mai dieses Jahres, als das Spiel kurzfristig auf August verschoben wurde.

Detective Seeds äußerte sich in einem Beitrag und sagte:

“Ich denke, wir werden sehen, dass Lost Soul Aside nach ChinaJoy (erste Augustwoche) erneut verschoben wird. Ich hoffe, ich liege falsch, aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich das denke. Bei PS gibt es Dinge, die normalerweise intern bis jetzt passiert sein sollten, die immer noch nicht passieren. Das gleiche Problem hatten wir bereits im April/Mai.”

Die Geschichte von Lost Soul Aside

Was macht Lost Soul Aside so besonders? Lost Soul Aside wird von dem chinesischen Studio Ultizero Games entwickelt und von Sony veröffentlicht. Das Spiel hat seit seiner Ankündigung im Jahr 2017 mehrere Verzögerungen durchlebt, was die Fans zunehmend frustriert hat. Die erneute Verschiebung wäre ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte dieses Titels.

Die Entwicklung des Spiels war von Anfang an von Herausforderungen geprägt, und es wurde bereits mehrmals neu terminiert. Ursprünglich war eine Veröffentlichung für Mai 2025 geplant, die jedoch kurz vor dem Termin auf August verschoben wurde. Es bleibt abzuwarten, ob der 29. August dieses Mal eingehalten werden kann.

Die Auswirkungen auf die Spieler

Wie reagieren die Fans auf die möglichen Verzögerungen? Für viele, die sehnsüchtig auf Lost Soul Aside warten, könnte eine erneute Verzögerung enttäuschend sein. Doch in der Gaming-Community ist man auch an Spekulationen und Gerüchte gewöhnt. Die Geduld der Gamer wird erneut auf die Probe gestellt, insbesondere da weder Ultizero Games noch Sony bisher Stellung zu den Berichten genommen haben.

Der Umgang von Sony mit Gerüchten und Spekulationen ist bekanntlich zurückhaltend. Es ist unwahrscheinlich, dass es bald eine offizielle Bestätigung oder ein Dementi geben wird. Bis dahin bleibt Lost Soul Aside offiziell für den 29. August 2025 auf PS5 und PC geplant.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Welche Lehren können Entwickler ziehen? Die Situation um Lost Soul Aside zeigt, wie wichtig eine transparente Kommunikation zwischen Entwicklern, Publishern und der Community ist. Verzögerungen sind in der Spieleentwicklung nicht ungewöhnlich, doch eine klare und offene Kommunikation kann helfen, das Vertrauen der Gamer zu bewahren.

Für dich als Gamer bleibt die Hoffnung, dass Lost Soul Aside bald in den Regalen steht und die langen Wartezeiten sich am Ende gelohnt haben. Was denkst du über die wiederholten Verzögerungen bei diesem Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!