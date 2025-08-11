Wholesome Games Sale auf Steam – Diese 7 Top-Titel solltest du nicht verpassen!

Der Wholesome Games Sale auf Steam bietet dieses Jahr eine fantastische Gelegenheit, einige der gemütlichsten Spiele zu reduzierten Preisen zu ergattern. Vom 7. bis zum 14. August 2025 läuft der Sale, und es gibt viele spannende Titel, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Hier sind sieben der besten Spiele, die du während der Wholesome Games Celebration auf Steam kaufen kannst.

Supurr Cat Cafe: Sandwich Rush

Was macht Supurr Cat Cafe besonders? Dieses pixelige Sandwich-Stapelspiel erinnert an nostalgische Flash-Spiele und bietet eine einfache, aber süchtig machende Spielmechanik. Trotz des schnellen Tempos finden viele den Charme in der Einfachheit und dem Retro-Stil des Spiels.

Mit einem Preis von 4,49 Euro dank eines 25%igen Rabatts ist es eine gute Gelegenheit, einen nostalgischen Titel zu einem noch besseren Preis zu ergattern.

Coffee Caravan

Warum Coffee Caravan kaufen? Für Fans von Restaurant-Management-Spielen ist Coffee Caravan ein Muss. Es kombiniert das klassische Management-Gameplay mit einem Hauch von Roguelite-Elementen, was es besonders spannend macht.

Das Spiel ist um 25% reduziert, was den Preis auf 8,99 Euro senkt. Für den Umfang und die Vielfalt, die es bietet, ist dies ein echtes Schnäppchen.

Coffee Talk: Episode 2 – Hibiscus & Butterfly

Warum ist Coffee Talk: Episode 2 einen Kauf wert? Diese Fortsetzung eines beliebten visuellen Romans lädt dich ein, in eine entspannte Welt einzutauchen, in der du durch Gespräche mit deinen Kunden und das Zubereiten ihrer Lieblingsgetränke ein narratives Abenteuer erlebst.

Mit einem Rabatt von 30% gibt es das Spiel für 10,49 Euro. Wenn du beide Episoden genießen möchtest, ist auch das Bundle mit 39% Rabatt erhältlich.

Luma Island

Was bietet Luma Island? Luma Island ist ein gemütlicher Farming-Simulator, der kürzlich ein großes kostenloses Update erhielt. Neben dem Anbau von Pflanzen bietet es auch die Erkundung von Ruinen und das Entdecken von Schätzen.

Das Spiel ist zum ersten Mal mit einem Rabatt von 30% für 13,99 Euro erhältlich. Für Fans von Farming-Simulatoren ist dies eine großartige Gelegenheit.

Magical Delicacy

Warum Magical Delicacy spielen? In diesem 2D-Plattform- und Kochspiel übernimmst du die Rolle von Flora, einer Hexe, die ihre Fähigkeiten im magischen Kochen verbessert. Es verbindet Kochabenteuer mit einer fesselnden Geschichte.

Der Preis ist um 35% reduziert, sodass es für 16,24 Euro erhältlich ist. Ein Muss für Fans von narrativen Spielen.

Lemon Cake

Was macht Lemon Cake besonders? Dieses niedliche Management-Spiel lässt dich ein altes Café wieder zum Leben erwecken, geführt von einem freundlichen Geisterführer. Es kombiniert das Management-Gameplay mit einer charmanten Story.

Mit 40% Rabatt kostet das Spiel nur 8,99 Euro, was für die gebotenen 25 Stunden Spielspaß ein hervorragendes Angebot ist.

Moonstone Island

Warum ist Moonstone Island ein Highlight? Dieses Spiel kombiniert Elemente von Pokémon und Stardew Valley in einem einzigartigen Pixelart-Stil. Du spielst als junger Magier, sammelst Kreaturen und trittst in kartenbasierten Kämpfen an, während du deine Felder bestellst.

Mit einem Rabatt von 50% ist es für 9,99 Euro ein absolutes Highlight des Sales und bietet stundenlangen Spielspaß.

Welche Spiele wirst du während des Wholesome Games Sales auf Steam kaufen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!