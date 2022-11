Bekommt Wednesday eine zweite Staffel auf Netflix?

Die herrlich morbide Addams Family ist zurück. Seit dem 23. November läuft auf Netflix die erste Staffel von Wednesday. Nach nur acht Folgen bleibt allerdings noch einiges offen und wir fragen uns: Wird es eine zweite Staffel geben?

„Wednesday“ Addams ist für viele Zuschauer*innen die spannendste Figur ihrer Sippe. So war es allenfalls eine Frage der Zeit, bis sich jemand dem düsteren Teenie annehmen und eine eigene Serienadaption auf die Beine stellen würde.

Spätestens als bekannt wurde, dass Tim Burton als Regisseur fungiert, war klar, dass das Spin-off ein Erfolg werden würde. So gelingt es „Wednesday“, die Herzen der Zuschauer*innen im Sturm zu erobern – auch wenn sie sich, ob dieser Nachricht, lieber die Nägel herausreißen würde.

Worum geht es in Wednesday?

Normale Bildungseinrichtungen sind nichts für Wednesday Addams. Nach einem (leider) missglückten Mordversuch fliegt sie – mal wieder – von einer Schule und ihre Eltern beschließen, dass ihre Tochter am besten an der Nevermore Academy aufgehoben sei.

Unter Werwölfen, Sirenen und anderen Außenseitern ist „Wednesday“ eine von vielen. So soll sie endlich Freundschaften schließen und lernen, ihre hellseherischen Visionen zu beherrschen. Ihre anfänglichen Fluchtversuche geraten jedoch in Vergessenheit, als es darum geht, das Geheimnis um Nevermore, das von einer brutale Mordserie überschattet wird, zu lüften.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Plant Netflix eine zweite Staffel?

Während sich Fans und Serienmacher über die Frage eine zweiten Staffel einig sind, legt Netflix die Zuschauer*innen von „Wednesday“ auf die virtuelle Streckbank. So scheint der Streaminganbieter noch unentschlossen, ob es eine Fortsetzung geben wird.

Grundsätzlich lassen sich die Verantwortlichen bei Netflix ja gern etwas Zeit und überlegen gründlich, ob sie weitere Staffeln in Auftrag geben. Im Regelfall kann man jedoch nach etwa einem Monat mit einer Entscheidung rechnen. Denn so lange braucht es schon, um eine aussagekräftige Statistik über die Klicks aufzustellen.

Was bedeutet das für Wednesday?

Da es die Addams-Brut nun so schnell auf Platz 1 der Serien-Charts geschafft hat, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung doch recht günstig. Auch die Tatsache, dass sich die Serienmacher für weitere Schandtaten bereit zeigen, sollte Netflix den entscheidenden Schubser vom 10-Meter-Brett geben.

Gibt Netflix das OK, können wir also vielleicht schon Ende 2023 mit neuen Folgen von „Wednesday“ rechnen. Denn die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar haben bereits Pläne und gestehen, dass sie bisher nur an der Oberfläche ihrer Geschichte gekratzt hätten.