Dune: Spice Wars – die wichtigsten Fragen zum Spiel geklärt – FAQ

Shiro Games hat eine Fülle an Informationen zu Dune: Spice Wars preisgegeben. Wir klären in diesem Beitrag die wichtigsten Fragen zum Echtzeit-Strategiespiel, das vollständig von Shiro Games entwickelt wird, während sich Funcom um die Vermarktung und die Veröffentlichung kümmert.

Falls ihr weitere Fragen habt oder etwas nicht geklärt werden konnte, schreibt es gerne in die Kommentare und wir ergänzen diesen Teil.

Was ist Dune: Spice Wars?

„Dune: Spice Wars“ ist ein Echtzeit-Strategiespiel mit 4X-Elementen, das auf den Dune-Romanzyklus von Frank Herbert basiert.

Ist es ein RTS oder 4X? Das Spiel ist gleichermaßen Echtzeit-Strategiespiel wie 4X-Titel. Das Pacing ist ein wenig langsamer als bei herkömmlichen RTS-Titeln (inklusive Pausen), während es wie ein 4X-Spiel auf Erkundung, territoriale Kontrolle, ökonomisches Wachstum, Kampf, Politik und Spionage setzt.

Gibt es Basenbau im Spiel?

Ja, wir können neue Gebäude innerhalb unserer Basis bauen lassem. Heißt, es werden neue Strukturen an Basen angebaut, alles ist zusammenhängend. Dabei werden allerdings keine Gebäude manuell platziert, da es in einem größerem Maßstab präsentiert wird als ein herkömmliches RTS.

Welche Häuser aus Dune sind spielbar?

Insgesamt wird es vier spielbare Häuser zum Launch geben. Darunter fallen folgende Fraktionen:

Haus Atreides

Haus Harkonnen

Die anderen Häuser wurden noch nicht kommuniziert. Außerdem soll nach dem Launch im Laufe der Early-Access-Phase noch ein weiteres fünftes Haus folgen.

Warum ist Haus Atreides grün und nicht blau?

Das Entwicklerstudio orientiert sich bis auf Weiteres ausschließlich an der Romanvorlage und hier wird Haus Atreides als Haus mit grünen und schwarzen Farben beschrieben. Deshalb sind sie nicht blau, wie es in anderen Medien häufig der Fall ist.

Gibt es Einflüsse aus anderen Dune-Spielen?

Die Entwickler*innen gaben zu verstehen, dass sie alle Dune-Videospiele gespielt hätten, genauso wie alle Brettspiele von Dune. Und es wird deshalb ein paar Einflüsse geben. Allerdings soll „Dune: Spice Wars“ eine eigene Seele besitzen, es steht also für sich allein, weshalb es wohl kaum mit älteren Titeln vergleichbar ist.

Werden die Karten prozedural generiert?

Ja, die Karten werden prozedural generiert mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten in der Größe, Windstärke, und in puncto Sandwürmer wie weiteren Dingen. Dabei gibt es Tiefwüsten, die das Terrain blockieren wie Seen in anderen RTS-Spielen.

Falls ihr die Bücher gelesen habt, gibt es zudem eine kleine Überraschung. Es soll nämlich Kartenabschnitte geben, die die „Leser der Bücher wiedererkennen“ werden.

Wird es einen Multiplayer geben?

Ja, es wird einen Multiplayer-Modus geben. Aber bis auf Weiteres konzentrieren sie sich auf das Core-Gameplay. Das Multiplayer-Update soll noch im Laufe der Early-Access-Phase folgen.

Wird es eine Kampagne geben?

Ja, es soll zudem eine spielbare Kampagne geben. Doch auch diese wird nicht im anfänglichen Build enthalten sein. Die Kampagne wird ebenfalls im Laufe der Early-Access-Phase hinzugefügt.

Unterstützt Dune: Spice Wars Community-Mods?

Nein, es gibt seitens des Entwicklerstudios aktuell keine Pläne, das Spiel mit Mod-Support zu versehen. Änderungen können laut Aussagen in Kraft treten, wenn der Bedarf seitens der Community hoch genug wäre.

Werden nach dem Launch DLCs folgen?

Es gibt derzeit keine DLC-Pläne. Die Entwickler*innen möchten sich voll und ganz auf den Early Access konzentrieren, um stabiles Core-Gameplay zu liefern.

Warum erscheint das Spiel im Early Access?

Das Studio gibt hier diese nachfolgenden Gründe an:

Balancing ist einfacher mit Player-Feedback

Player-Erwartungen können so besser erfüllt werden

Qualität soll in der Vollversion gegeben sein, aber Änderungen und Inhaltswünsche der Community sollen weiterhin berücksichtigt werden

Für welche Plattformen erscheint Dune Spice: Wars?

„Dune: Spice Wars“ erscheint zum Start ausschließlich für den PC. Während der andauernden Early-Access-Phase wird das Entwicklerstudio weitere Plattformen eruieren.

Wie hoch ist der Preis des Spiels?

Der Preis von „Dune: Spice Wars“ wurde noch nicht kommuniziert.

Wissenswert: Davon ab ist es erwähnenswert, dass das Spiel rund zwei bis drei Mal so groß wird wie Northgard, woran sie in der Vergangenheit gearbeitet haben.