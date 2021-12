Die Kinolandschaft hat in 2021 ein richtiges Sci-Fi-Epos mit „Dune“ spendiert bekommen. Unsere Kritik „Dune: Ein Monument aus Sand und Stein“ lest ihr hier. Und bei einem Kinofilm wird es nicht bleiben. Dank des Erfolgs geht das Sequel von Denis Villeneuve in Produktion. „Dune 2“ wurde bereits bestätigt.

Dune lebt wieder auf und deshalb berichteten wir kürzlich über das Vorhaben von Nukklear und Funcom, die in Zusammenarbeit an einem Dune-Spiel basteln, zu dem es noch kein Gameplay gibt. Das wird im Gegensatz zu den klassischen Echtzeit-Strategiespielen allerdings ein Game, das mehr an Conan Exiles erinnert. So viel wissen wir bereits.

Alle Infos zu „Dune“, dem noch recht unbekannten Survival-Game mit offener Welt, findet ihr hier:

Dune bekommt neues Videospiel mit offener Welt

Ein 2. Spiel ist in Produktion: Dune Spice Wars

Doch bei einem Spiel wird es nicht bleiben. Das Dune-Franchise erlebt einen zweiten Frühling und so wird die Spitze des Wüstenbergs mit einem neuen Echtzeit-Strategiespiel bestückt. Erstes Teaser-Material wurde bereits veröffentlicht. Wenn euch Shiro Games und der Titel „Northgard“ etwas sagen, wisst ihr ungefähr, womit ihr es zu tun bekommt, denn das gleiche Entwicklerstudio arbeitet an dem Dune-Spiel.

Genauso wie das Survival-Spiel basiert auch „Dune Spice Wars“ auf der Buchvorlage „Dune“ beziehungsweise „Der Wüstenplanet“ von Frank Herbert aus dem Jahre 1965.

Doch Spice Wars ist kein reiner Echtzeit-Strategietitel, es beinhaltet starke Einflüsse aus dem 4X-Subgenre.

Was ist das 4X-Subgenre? In der Globalstrategie, wie das Genre eigentlich heißt, haben wir es nicht nur mit dem Befehlen von einzelnen Einheiten auf dem Schlachtfeld zu tun. Viel mehr lenken wir die Geschicke des ganzen Staates im Hintergrund (wie in Civilization oder Stellaris) – oder wie im Falle von Dune sind wir Stellvertreter*in der gesamten Fraktion, eines der einzelnen Häuser. Merkmale sind die Erforschung von Technologien, die Vorbereitung militärischer Instanzen und die Verwaltung von Infrastrukturen (zum Beispiel für Produktionen).

Im Verbund mit Spice Wars heißt es dann, dass das Spiel „4X in Echtzeit“ wird. Wir werden also im Hintergrund viel für das Haus tun, während wir offensichtlich selbst unsere Truppen in die Schlacht befehligen können.

Wir schlüpfen demnach in die Rolle einer der Fraktionen, wie dem Haus Atreides, und kämpfen um den Wüstenplaneten Arrakis, um die Vorherrschaft zu sichern. Zu den Kernaufgaben zählen die Erkundung, der Ressourcenabbau, Aufbau und die Eroberung, während wir die Geschicke des Hauses aus dem Hintergrund lenken.

Investieren wir in Propaganda oder doch in den Militärapparat? © Funcom

Fans von „Dune II: Kampf um Arrakis“, das 1992 den PC-Spielemarkt kräftig aufmischte und als Vorreiter für moderne RTS diente, dürfte diese Meldung freuen. Ein wenig Nostalgie ist mit Sicherheit dabei, wie die ersten Bilder zeigen.

Ab 2022 wird „Dune Spice Wars“ in den Early Access geschickt. Die komplette Kampagne wird voraussichtlich noch nicht in der Early-Access-Phase zur Verfügung stehen und auch der Multiplayer-Modus soll wohl erst im Laufe dieser Testphase für frühe Käufer*innen erscheinen. Falls ihr nichts mit einem Early-Access-Spiel anfangen könnt, dann wartet ganz einfach auf die Vollversion mit allen Features.