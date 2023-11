Thalnos wird zum Raid-Boss-Deck: Bester Build in WarCraft Rumble

In WarCraft Rumble gibt es einige Anführer, mit denen wir ein paar sehr lustige Dinge anstellen können. Aber welche Anführer sind das und warum ist dieses tolle Deck, das wir euch heute vorstellen, so stark?

Diese Fragen beantworten wir euch auf PlayCentral.de. In diesem Guide geht es um Blutmagier Thalnos, einem weiteren Anführer der Untoten, der mit den richtigen Minis zum stärksten PvE-Deck wird. Glaubt ihr nicht? Schaut mal hier!

Wer ist Blutmagier Thalnos in Warcraft?

Wer ist Blutmagier Thalnos? Blutmagier Thalnos oder auch Thalnos der Seelenfetzer ist ein Charakter aus World of WarCraft. Er ist ein untoter Boss. Wir begegnen dem mächtigen Magier im Scharlachroten Kloster auf dem Friedhof (bis Mists of Pandoria).

Wir gehen davon aus, dass er in vergangener Zeit ein Held der Blutelfen war. Thalnos folterte allerdings unschuldige Seelen im Scharlachroten Kloster, was das Zeug hält! Am Ende infizierte er sich mit der Seuche des Untodes und wurde zum Skelett.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

WarCraft Rumble: Bester Build mit Blutmagier Thalnos

Was kann Blutmagier Thalnos?

Thalnos verfügt über eine sehr spezielle Anführerfähigkeit: Dunkles Ritual. Sie bewirkt, dass er jedes Mal um +1 Stufe aufsteigt, wenn ein Zauber gewirkt wurde.

Obendrein teilt der Fernkämpfer Flächenschaden aus, der mit Elementar versetzt ist. Elementarschaden lässt gepanzerte Einheiten schneller sterben. Das heißt, dass Thalnos im Grunde alles weghaut, was sich ihm in den Weg stellt.

Wenn ihr es schafft, Thalnos um 5 bis 10 Level aufsteigen zu lassen, kann er fast jeden Boss alleine killen im PvE: das ist das Raid-Boss-Deck. Und das ist krass!

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Er rasiert: Tanks, Nahkämpfer, Fernkämpfer und sogar Flugeinheiten!

Der Anführer ist äußerst schlagkräftig, benötigt allerdings Unterstützung, sodass er seine Arbeit machen kann.

Deck-Tipps für den Raid-Boss-Build

Welche Armee auswählen?

Aufgrund der mächtigen Fähigkeiten von Blutmagier Thalnos setzen wir alles auf einen ausgewogenen Raid-Boss-Build, der sich aus der folgenden Armee ergibt.

Anführer: Blutmagier Thalnos Zauber: Kettenblitzschlag Zauber: Arkanschlag Zauber: Heilige Nova Zauber: Verwandlung Monstrosität (Tank) Ghul (Tank)

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Das Ziel ist es, So viele Thalnos-Minis wie möglich auszuspielen, die von den Tanks beschützt werden, während wir ihn langsam aufleveln.

Unsere Zauber

Thalnos wird mit diesem Deck von sehr vielen Zaubern gebufft, denn mit jedem Zauber steigt er um +1 Level auf. Nutzt die Zauber also erst, wenn Blutmagier Thalnos auf dem Schlachtfeld losmarschiert. Vorher bringt das noch nichts.

Idealerweise habt ihr sogar mehrere Thalnos-Figuren auf dem Feld, sodass alle gleichzeitig um +1 Level aufsteigen.

Dabei hat der Arkane Zauber hier fast den größten Impact, da wir ihn mehrere Male nutzen können. Aber auch alle anderen Zauber harmonieren mit Thalnos.

Unsere Tanks

Doch bevor wir Thalnos ausspielen können, müssen wir mit unseren Tanks dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Deshalb gilt es erst einmal, eine solide Frontlinie aufzustellen.

Wartet also mit dem Ausspielen von Thalnos, bis ihr eine Monstrosität oder ein paar Ghuls auf dem Schlachtfeld habt. Schickt Thalnos dann sofort hinterher als unterstützende Einheit in zweiter Linie.

Das Gute an der Monstrosität ist, dass er im Nahkampf sogar einen Rundumschlag auf mehrere Feinde macht. Er ist also ein echter Panzer, der obendrein Feinde heranzieht und noch ein wenig austeilt. Er ist mitunter der beste Solo-Tank im Spiel.

Und das ist auch der Grund, wieso wir in diesem Build gar nicht so viele Minis haben. Das Deck kommt mit wenigen, aber effektiven Streitkräften aus, die wir geschickt platzieren.

Ein paar Tipps für den Kampf

Das ist also unsere Kerntruppe, sozusagen. Da Thalnos der ultimative Fernkämpfer ist, müssen wir ihn mit Verwandlung beschützen, wenn es brenzlig wird, und mit Heilige Nova heilen, wenn er Lebenspunkte verliert.

Ihr könnt die Heilige Nova aber auch über die Front regnen lassen. Die Tanks dürfen nicht sterben, da ansonsten auch Thalnos fällt. Haltet ihn solange am Leben, wie es geht!

Alles in allem ist es ein recht einfaches Deck, das schnell zu lernen ist. Und das Ergebnis spricht für sich. Dieses Raid-Boss-Deck ist sehr stark im PvE, also bei den regulären Levels und in den Dungeons habt ihr damit gute Karten.