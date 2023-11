Mit Hogger-Deck in WarCraft Rumble alle besiegen!

In WarCraft Rumble gibt es einige starke Anführer, die mit dem richtigen Deck einiges an Schaden austeilen können. Aber welche Anführer sind stark? Und welche Armee aus Minis müssen wir so einem Anführer an die Seite stellen?

Hier auf PlayCentral.de erfährst du, wie du dir ein richtig starkes Deck baust. In diesem Guide gibt es alle Infos über Hogger, dem Anführer der Wildtiere, der mit den richtigen Minis zum echten Zerstörer wird. Welches ist das beste Deck für Hogger?

Wer ist Hogger in Warcraft?

Wer ist Hogger? Hogger ist ein äußerst stinkiger Zeitgenosse, den ihr womöglich noch aus World of WarCraft kennt. Hier macht er den Wald von Elwynn unsicher und das schon seit Stunde 0.

Hogger ist ein Gnom und da er eine Verbindung zur gefährlichen Defias-Bruderschaft vorweist, ist auch er als sehr gefährlich einzustufen. Dabei sollten sich die Abenteurer allerdings in Acht nehmen!

Das ist Hogger in „World of WarCraft“. © Blizzard

Der Gnoll hat einen fürchterlichen Ruf in WarCraft, da er ein besonders gefährlicher Gegner ist. Er ist der allererste Elite-Gegner, dem man als Mensch im MMORPG begegnet. Viele sind beim allerersten Versuch ihn zu töten gestorben, da sie den Elitestatus nicht richtig eingeschätzt haben. Schön blöd? Nicht für Hogger!

Wissenswert: Nach dem Kataklysmus wurde Hogger übrigens von den Allianztruppen gefangengenommen. Seitdem verbringt er seine Tage im Verließ von Sturmwind.

Bestes Deck mit Hogger in WarCraft Rumble

Was kann Hogger? Hogger ist ein Tank. Das heißt, er hat sehr viele Lebenspunkte und steckt einiges ein. Obendrein kann er dadurch ganz gut Türme zerstören. Er teilt moderaten Schaden aus, doch dafür ist es Flächenschaden.

Die Fähigkeit von Hogger: Der „Terror von Elwynn“ hat eine einzigartige Anführerfähigkeit. Die besagt, dass er jedes Mal um 35% schneller wird, wenn er ausgespielt wird. Dabei erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit, genauso wie die Angriffsgeschwindigkeit. Seine Talten bewirken:

Schweinekeule: Hogger gewinnt jedes Mal 10% max Leben, wenn er ausgespielt wird (Anführerfähigkeit+)

Hogger gewinnt jedes Mal 10% max Leben, wenn er ausgespielt wird (Anführerfähigkeit+) Tödliche Raserei: Wenn er stirbt, erhalten Wildtiere Blutlust.

Wenn er stirbt, erhalten Wildtiere Blutlust. Verdorbenes Fleisch: Erhält Gift für seinen Angriff.

Hogger in „WarCraft Rumble“. © Blizzard

Vor allem seine dicke Keule ist immer eine Überlegung wert, da sie die Anführerfähigkeit im Grunde nur noch weiter verstärkt. Dadurch wird er nämlich immer mehr zum Panzer, der alles überrollt.

Welche Armee mit Hogger wählen? Tipps fürs Deck

Es gibt ein sehr spezifisches Deck mit Hogger, das wir in diesem Kontext erwähnen möchten. Das ist das Hogger: Schnell-Zyklus-Deck. Um das auszurüsten, wählt vorab die folgenden Minis für eure Armee!

Anführer: Hogger

Zauber: S.I.C.H.E.R.-Pilotin

Banditen der Defias (Nahkampf)

(Nahkampf) Stacheleber (Ungebunden)

(Ungebunden) Murlocgezeitenjäger (Fernkampf)

(Fernkampf) Jägerin (Fernkampf)

(Fernkampf) Welpeneier (Luft)

Bei diesem Deck geht es darum, in kürzester Zeit super viele Einheiten auf die Beine zu stellen, die den Feind in Masse überrennen. Die Front wird durch Hogger selbst gedeckt, der ein starker Tank ist. Außerdem tanken die Stacheleber.

Unterstützt wird er im Nahkampf von den Defias-Banditen, die feindlichen Bodentruppen betäuben können. Dazu kommt der ungebundene Stacheleber, der immer für ein schnelles Manöver gut ist.

Eine starke Armee an Hoggers Seite! © Blizzard

Im Hintergrund haben wir dann eine Nachhut aus Jägerin und Murlocs, die alles weghauen, was sich der Front nähert.

Warum ist das Deck so gut? Der Kern dieses Decks bezieht sich dieses Deck auf die Anführerfähigkeit, da Hogger hier so oft wie möglich ausgespielt wird. So kann er von seinem Skill Gebrauch machen und wird stärker und stärker.

Durch die schnelle Rotation in der Armee kommt Hogger nämlich immer wieder vor. Deshalb macht es absolut Sinn, günstige Einheiten in ein Hogger-Deck zu verbauen.

Tipps für den Kampf

Das gute an diesem Deck ist, dass ihr immer wieder nachlegen könnt. Durch die niedrigen Kosten gibt es euch die Möglichkeit, ständig Truppen nachzuschicken. Die Pilotin, die Welpeneier und sogar die Stacheleber sind vollkommen frei platzierbar auf der Karte. Nutzt das zu eurem Vorteil.

Denn dadurch könnt ihr ständig schauen, wo euer Haupttrupp Unterstützung gebrauchen könnte. Ihr werdet zum echten Meisterstrategen!

Wichtig bei den Flugeinheiten: Die Welpen müssen erst aus den Eiern schlüpfen. Sie sind zum Beispiel gut gegen Bodeneinheiten, die nicht in die Luft feuern können. Sie greifen die Eier nämlich unweigerlich an und dann heißt es Feuer frei für die kleinen Drachen! Diese Biester haben es echt drauf.

Angreifen von zwei Lanes: Ihr könnt in den Runden zum Beispiel von zwei Lanes angreifen. Das heißt, den ersten Hogger lasst ihr auf einer Bahn laufen, der immer stärker wird. Und die anderen Hogger, die nach und nach kommen, übernehmen die zweite Lane. Diese sind dann zwar schwächer aber es erfolgt ein solider Druck von zwei Seiten.