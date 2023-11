Das einzig wahre Tirion-Deck in WarCraft Rumble – Tipps für den Build

In WarCraft Rumble gibt es einen sehr speziellen Anführer, den ihr sicher noch aus World of WarCraft kennt. Es handelt sich hierbei um Tirion Fordring und nein, er hat nichts mit der Automarke zu tun.

Bei Tirion handelt es sich um einen tollen Chef, der seine Armee heilen kann. Er verfügt demnach über eine einzigartige Fähigkeit in dem Action-Strategiespiel. Aber wie spielt man ihn richtig aus?

Welches ist das beste Deck für Tirion? Hier auf PlayCentral.de erfährst du alles über das beste Deck von Tirion Fordring. Wir haben alle Infos über Tirion, dem Anführer der Allianz, der mit den richtigen Minis zum echten Heilwunder wird.

Wer ist Tirion Fordring in Warcraft?

Wer ist Tirion? Hochlord Tirion Fordring ist ein hingebungsvoller Krieger, ein Kämpfer der Allianz, der seinen Truppen alles verschrieben hat. Er war einer der ersten fünf Paladine, die die Menschen hervorgebracht haben und sogleich ein Teil des Ordens der Silbernen Hand.

Spätestens mit dem Sieg über den Lichkönig in World of WarCraft: Wrath of the Lichking war sein Name in aller Munde.

Tirion in „World of WarCraft“. © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Doch zuvor musste er in den Krieg ziehen: Unter Großmeister Uther Lichtbringer und der Silbernen Hand zog Tirion in den Zweiten Krieg (spielbar in WarCraft 2). Nach diesen Schlachten wurde er zum Lord der Grafschaft Herdweiler und war in Lordaeron hoch angesehen.

Weil er allerdings die Gesetze der Allianz gebrochen hat, wurde er schließlich verbannt. Seit dem Dritten Krieg (spielbar in WarCraft 3) kämpft er erbarmungslos gegen die Ausbreitung der Geißel.

Bestes Deck mit Tirion in WarCraft Rumble

Was kann Tirion? Tirion ist ein Tank. Heißt, er hat sehr viele Lebenspunkte und durch die Eigenschaft Gepanzert werden zudem 50% Physischer Schaden reduziert. Außerdem ist er ein Heiler, er heilt verbündete Einheiten auf dem Schlachtfeld.

Die Fähigkeit von Tirion: Die große, einzigartige Fähigkeit ist, dass Tirion durch seine Anführerfähigkeit „Heiliges Licht“ Verbündete heilt. Das klingt im ersten Moment vielleicht unspektakulär, hat aber einen enormen Impact auf den Schlachtverlauf.

Seine Talente bewirken:

Göttlicher Schild: Bei 30% Leben erhält er einen Schild, der 5 Sekunden sämtlichen Schaden abhält.

Bei 30% Leben erhält er einen Schild, der 5 Sekunden sämtlichen Schaden abhält. Für das Licht: Heilt das Primärziel doppelt so stark.

Heilt das Primärziel doppelt so stark. Weihe: Weiht den Boden und schadet feindlichen Truppen.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Viele entscheiden sich hier primär für Göttlicher Schild, da er so temporär unbesiegbar wird und in der Zeit noch weiterkämpfen und heilen kann.

Welche Armee mit Tirion wählen? – Tipps fürs Deck

Es gibt ein sehr spezifisches Deck mit Hogger, das wir in diesem Kontext erwähnen möchten. Das ist das Tirion: Raid-Boss-Deck. Um das auszurüsten, wählt vorab die folgenden Minis für eure Armee!

Anführer: Tirion

Zauber: Von der Schippe springen

Worgen (Nahkampf)

(Nahkampf) Stacheleber (Tank)

(Tank) Dunkelspeertroll (Fernkampf)

(Fernkampf) Greifenreiterin (Fernkampf)

(Fernkampf) S.I.C.H.E.R.-Pilotin (Luft)

Dieses Deck hat es wahrlich in sich und ihr merkt es sicher direkt? Wir verfügen über mehrere Einheiten, die ihr ungebunden aufs Schlachtfeld schicken könnt: Worgen, Stacheleber und die S.I.C.H.E.R.-Pilotin. Das verschafft euch einen großen Vorteil, da ihr immer überall eingreifen könnt.

Der Kern unserer Truppe bildet dabei Tirion selbst. Er tritt als Tank auf und bekommt noch Tank-Support von Stacheleber.

Das beste Deck für Tirion? Das ist es! © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Im Hintergrund befinden sich die Greifenreiterin und der Dunkelspeertroll, die aus der Distanz den nötigen Schaden austeilen. Beachtet:

Mit dem Talent von Greifenreiterin namens Luftabwurf können wir Tirion stärken!

namens können wir Tirion stärken! Der Dunkelspeertroll sollte Großer böser Voodoo ausrüsten, damit er noch tödlicher wird

Wichtig: Bedenkt, dass die Pilotin auch hinter eure Truppen abgeworfen werden kann, um eure Armee zu vergrößern. Ihr müsst sie nicht an die Front schicken.

Tipps für den Kampf

Warum ist das Deck so gut? Dieses Deck hält im Grunde gar nicht so viel aus, doch die Kombination aus Tirion und dem Troll ist wirklich verheerend. Der Troll gilt als bester Damage-Dealer, was physischen Schaden betrifft.

Außerdem kann der Luftabwurf (Air Drop) Tirion aufleveln, was ihn zum starken Tank und noch stärkeren Healer macht. Deshalb ist dieses Talent auch sehr wichtig in diesem Build. Tirion muss den maximalen Heal ausspielen. So wird er quasi selbst zum Raidboss!

Mit dem Zauber könnt ihr dann dafür sorgen, dass der Troll nicht stirbt und von Tirion geheilt wird, sodass ihr weiterhin tödlichen Schaden austeilen könnt. Es ist eigentlich ein recht simples Deck, doch es ist aktuell das beste Deck, das wir mit Tirion kreieren können, wenn ihr mich fragt.

Übrigens: Beachtet bei diesem Build, dass ihr unbedingt auf eure Goldressourcen achten müsst. Denn ihr benötigt immer 3x Gold als Reserve für den Zauber.