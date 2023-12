Falstad besiegen ohne Echtgeld-Investition in WarCraft Rumble – Lösung

Einer der ersten Bosse in WarCraft Rumble, die uns so richtig zum Schwitzen bringen, ist Falstad. Er dreht seine Runden im Hinterland und sein Auftritt gilt als „schwere Mission“, weshalb er gar nicht so leicht zu besiegen ist.

Aber keine Sorge! Wir haben hier eine Lösung für euch, mit der ihr ihn garantiert ausschalten könnt. Es ist wirklich nicht leicht, wenn man keine großen Mikrotransaktionen tätigen möchte. Aber das geht durchaus. Also wartet noch, bevor ihr euer Portemonnaie zückt!

Wer ist Falstad Wildhammer in WarCraft?

Wer ist Falstad? Einige von euch kennen Falstad mit großer Sicherheit noch aus World of WarCraft. Falstad Wildhammer (oder auch Falstad Dragonreaver) ist der Hochthane des Wildhammerclans. Er regierte das Hinterland vom sogenannten Nistgipfel aus. Und zwar so lange, bis Magni Bronzebart ihn in den Rat der drei Hämmer einberufen hat. Hier in Eisenschmiede (Ironforge) vertritt er seinen Clan, wo er auch verweilt (rechts im Bild).

Falstad in „World of WarCraft“ © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Dabei kämpfte Falstad bereits im Zweiten Krieg und schützte seither die Küsten Lordaerons vor den Angriffen der roten Drachen des Drachenmalclans. Er war schon immer ein starker Krieger.

Was kann Falstad?

Falstad hat es faustdick hinter den Ohren. Er hat einen mächtigen Hammer, den er auf seine Feinde niederschmettert. Und obendrein ist er dank seines Greifens ein Meister der Lüfte, also Vorsicht!

In „WarCraft Rumble“ begegnen wir Falstad ebenfalls im Hinterland. Er ist hier der Endboss der Region.

Auf der Karte selbst macht Falstad von der Route Gebrauch, die wie eine eine Acht aufgebaut ist. Er fliegt die ganze Zeit seine Bahnen ab und sorgt für Angst und Schrecken. Falstad ist auf seinem Greifen unterwegs und greift mehrere Truppen mit einem einzigen Hammerschlag an. Er ist echt gefährlich!

Deck-Tipps für den Kampf mit Falstad

Welche Armee auswählen?

Falstad hat mächtige Fähigkeiten und bekommt Unterstützung von den Truppen der Allianz. Doch es gibt einen Build, mit dem wir Falstad besiegen können. Und das ist mein persönlicher Schwarm-Build, der sich aus der folgenden Armee zusammensetzt.

Anführer: Baron Totenschwur Zauber: Hinrichten Ghul (Tank) Gnoll-Schläger (Tank) Skelette (Gruppe) Jägerin (Fernkampf) Banshee (Kontrolle)

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Beachtet, dass eure Einheiten eine durchschnittliche Stufe von 9 bis 10, lieber noch Stufe 11 haben sollten. Doch die Stufe ist hier eigentlich gar nicht mal so wichtig. Es kommt eher auf das Timing an, wann und wo wir die Einheiten platzieren.

Wie kann ich Falstad schlagen?

Falstad umfliegt die Karte: Die Karte an sich ist recht simpel gestrickt. Die Feinde kommen von zwei Seiten auf euch zu. Und der gute Falstad fliegt die ganze Zeit über die Karte.

Ihr solltet immer dafür sorgen, dass eure Kaserne keinen Schaden nimmt. Greift Falstad also nur frontal an, wenn gerade keine Gefahr lauert. Und dann kommt es immer darauf an, die richtigen Einheiten auf Falstad zu schicken. Aber welche Einheiten muss ich wann losschicken?

Sammelt diese Truhen immer sofort mit euren Skeletten ein! © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Eine starke Front

Dieser Build besteht aus einer sehr starken Front. Ich habe mich für den Ghul und Gnoll-Schläger entschieden, da sie Baron Totenschwur an vorderster Front zu einem guten Preis unterstützen – und so das Feuer von Falstad für sehr lange Zeit auf sich lenken, wenn es darauf ankommt.

Das ist ungemein wichtig: Wenn ihr beispielsweise nur mit einem Tank in die Schlacht zieht, und der binnen kürzester Zeit vernichtet wurde, greift Falstad sofort eure Fernkämpfer an, die den Schaden für uns dausteilen.

Falstad hat starke Verbündete. © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Es gilt also, den Fernkämpfern so viel Zeit wie möglich zu verschaffen, damit die Backline Falstad angreifen kann. Und falls die Front gerade im Bodenkampf aufgehalten wird, setzt ihr schnell den Zauber: Hinrichten ein, der eure Feinde 50% der Lebenspunkte raubt! So schaltet ihr Bodentruppen schneller aus und eure Tanks halten länger durch.

Schaut aber immer, dass Falstad auch gerade in greifbarer Nähe für den Zauber ist, denn er verpasst auch an ihm sehr großen Schaden.

Schlüssel zum Erfolg

Baron Totenschwur reitet wie der Wind über die Karte und lenkt Falstad bestmöglich ab. Als primäre Schadensquelle wählen wir die Jägerin, die schnell aufschließen kann, aber umgehend stehen bleibt, wenn sie Falstad in greifbarer Nähe hat. Sie teilt viel Schaden aus und ist schnell unterwegs.

Das Gute an der Jägerin ist, dass sie gleichzeitig die Tanks unterstützt, da sie mehrere Ziele mit einem Schlag angreifen kann (ähnlich wie Falstad). So halten eure Tanks länger durch. Es ergibt eine Symbiose.

Nutzt unbedingt dieses Talent! © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Und dann kommen da noch die Skelettmagier ins Spiel. Ihr solltet unbedingt darüber nachdenken, das erste Talent von Baron Totenschwur freizuschalten. Das bekommt ihr sehr früh im Spiel. Ihr braucht den Todesritter lediglich auf der Seltenheitsstufe: Ungewöhnlich.

Wenn ihr das Talent: Grabeskälte auswählt, verändern sich die regelmäßig spawnenden Skelette zu Skelettmagiern, die Einheiten in der Luft angreifen. Außerdem verursachen sie Frostschaden und verlangsamen eure Feinde.

Mit diesem Line-up könnt ihr Falstad garantiert schlagen. Dann kommt es nur noch darauf an, die Bodentruppen gut zu kontern und Falstad gut mit Tanks abzulenken. Es ist ehrlich gesagt, nicht so einfach, hier die Mitte zu finden. Aber mit diesem Build haben wir es auch geschafft.

Unsere Kontrolleinheit

Was bringt eigentlich die Banshee? Falls ein Megatank wie zum Beispiel der Bär auf euch zurollt, könnt ihr diesen zwar in gewisser Weise mit eurem Schwarm vernichten, aber wenn ein Feind zum Beispiel Flächenschaden austeilt (wie Monstrosität oder Feuerelementar) hilft eine Banshee immer, die Einheit sofort zu übernehmen und für euch kämpfen zu lassen.

Da sind Banshees echt immer eine gute Hilfe. Ein Problem ist damit in Windeseile gelöst und ihr habt eine neue Einheit, die dann für euch kämpft. Das könnt ihr in dem Fall genauso gut gegen Falstad einsetzen. Setzt die Banshee also dann aufs Feld, wenn es einmal brenzlig wird!