Chefköchin Audrey in WarCraft Rumble besiegen, so gehts! – Lösung

Die gute Chefköchin Audrey köchelt ihr eigenes Süppchen in WarCraft Rumble. Wenn wir das erste Mal in Lordaeron eintreffen, sehen wir uns direkt mit ein paar fiesen Gegner konfrontiert. Aber wie kann ich die Feinde in Lordearon schlagen?

Einige Level erfordern eine ganz bestimmte Strategie, um sie ohne größere Echtgeld-Investments zu bewältigen. Und das ist fast immer möglich. Bevor ihr also tief in die Tasche zum Aufwerten eurer Minis greift, informiert euch immer vorab über eine passende Strategie.

Deshalb zeigen wir euch in dieser Lösung, wie ihr Chefköchin Audrey (Chef Audrey) ganz einfach schlagen könnt. Sie hat in Café Unterstadt ein paar schmackhafte Leckereien für euch zurecht gebacken. Und damit will sie uns an den Kragen! Doch das wissen wir natürlich zu verhindern.

Denn auch hier gibt es eine strategische Lösung, wie wir sie mit ihren Truppen ausschalten können. Und mit der richtigen Taktik ist das Level an sich dann auch gar kein Problem mehr.

Wer ist Audrey in Warcraft?

Chefköchin Audrey (Chef Audrey) ist eine begnadete Köchin, die wir in World of WarCraft in der sagenumwobenen Unterstadt antreffen, dem Hauptsitz der Untoten-Fraktion in WoW.

Allzu viele Infos gibt es jedoch nicht über die Gute. Falls ihr der Köchin mal einen Besuch abstatten möchtet, schaut in Unterstadt vorbei. Vielleicht hat sie ja etwas Leckeres für euch! Spielt ihr WoW oder WoW Classic? Schreibt es in die Kommentare!

Wer kennt Audrey noch aus WoW? © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Strategische Lösung gegen Audrey

Chefköchin Audrey hat es in „WarCraft Rumble“ allerdings faustdick hinter den Ohren. Ihre Geheimwaffe sind Belagerungsmaschinen: die sogenannten Fleischwagen – Katapulte, die mit Fleisch schießen und nicht mit Steinen (was auch sonst).

Deshalb müssen wir überlegen, wie wir das kontern können und ein kleiner Spoiler: das ist ganz einfach möglich. Mit unserer Lösung ist der Kampf gegen Audrey ein Spaziergang.

Anführer kommandiert Armee

Ich empfehle für diesen Kampf eine Armee aus folgenden Minis. Wir setzen auf Schwarzfels-Minis und kombinieren ein paar weitere Fraktionen mit rein. Als Anführer wählen wir Rend Schwarzfaust (Rend Blackfist). Wählt unbedingt die folgende Armee aus:

Anführer: Rend Schwarzfaust Zauber: Lebende Bombe Schwarzfels-Pyromantin (Fernkampf) Kernhunde (Tanks) Fledermaus-Reiter (Flugeinheit) Welpeneier (Flugeinheit) Greifenreiterin (Flugeinheit)

Mit dieser Armee gelingt der Kampf! © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Tipps für den Kampf

Ihr habt es beim Aufstellen der Armee wahrscheinlich schon gemerkt? Exakt. Wir setzen auf ein Team aus Luft-Spezialisten.

Audrey tritt im Laufe des Kampfes mit sehr vielen Einheiten an, die eurer Luftmacht nichts anhaben können. Das fängt schon bei den Belagerungsmaschinen an, die immer wieder in der Mitte nachspawnen.

Wenn ihr hier eine Greifenreiterin oder Welpeneier abstellt, kann diese Lufteinheit ohne Weiteres beide Maschinen ausschalten. Gleiches gilt für Rend Schwarzfaust, der zuerst auf einem Drachen in der Luft reitet, bevor er absteigt und als Tank weiterkämpft.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Die große Schlacht

Für die reguläre Schlacht verwendet ihr dann einen Mix aus Rend Schwarzfaust und Kernhunden an der Front, die alles wegtanken. In der Backline steht die Schwarzfels-Pyromantin, die den entsprechenden Schaden aus sicherer Entfernung austeilt.

Und aus der Luft könnt ihr die Einheiten wie den Fledermausreiter immer noch supporten lassen, wenn es nicht gerade gegen die Türme in freier Wildbahn ist.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Im Endeffekt ist das Level mit dieser Aufstellung sehr leicht, da die Lufteinheiten einen direkten Konter gegen Audreys Streitmacht darstellen. Versucht erst beide Türme einzunehmen (wenn es geht), bevor ihr den Angriff auf Audrey startet. Doch der Kampf gegen die Chefköchin sollte auch klappen, wenn ihr nur eine Seite eingenommen habt.