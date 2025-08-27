Waffenwahl entscheidend: Mit diesen 4 Tools Helldivers 2 dominieren

Wenn du in Helldivers 2 auf der Xbox einsteigst, wirst du sofort von Chaos umgeben. Die Feinde kommen aus allen Richtungen, und du musst die Galaxie von ihrer Korruption befreien, während die Bedrohung eines Missionsfehlers ständig im Raum steht. Der Erfolg hängt oft von einem entscheidenden Faktor ab: deiner Waffenwahl. Die richtige Ausrüstung kann dein Team durch unmögliche Herausforderungen führen, während die falsche Waffe die Mission von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die besten Werkzeuge frühzeitig zu bekommen, kann den entscheidenden Unterschied machen.

Diese essentiellen Waffen sind darauf ausgelegt, dem unaufhörlichen Druck in Helldivers 2 standzuhalten. Wenn dein Team am Rande steht und die Feinde näher rücken, geben sie dir die Kraft, die Linie zu halten. Mit der richtigen Waffenauswahl von Anfang an werden selbst die härtesten Missionen wesentlich handhabbarer.

R-36 Eruptor

Warum ist der R-36 Eruptor so wichtig? Der Eruptor gilt als die stärkste Primärwaffe in Helldivers 2, und das aus mehreren Gründen. Der wichtigste Aspekt ist, dass diese Waffe eine der wenigen Primärwaffen ist, die schwere Panzerungen durchdringen kann. Ein Teil der Herausforderung in Helldivers 2 besteht darin, wie du und dein Team mit stark gepanzerten Bedrohungen umgeht. Diese können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, daher bist du mit dem frühen Freischalten des Eruptors deinen Mitspielern bereits einen Schritt voraus.

Selbst erfahrene Helldiver werden dich mehr schätzen, wenn sie sehen, dass du den Eruptor benutzt. Diese Waffe ist einfach so stark und sollte deine erste Freischaltung sein. Du kannst sie über Kriegsanleihemedaillen durch die Democratic Detonation Warbond erhalten.

LAS-58 Talon

Was macht den LAS-58 Talon so besonders? Unter allen Sekundärwaffen in Helldivers 2 ist der LAS-58 Talon der vielseitigste. Eine der größten Herausforderungen, die du als neuer Spieler in Helldivers 2 bewältigen musst, ist das Verständnis der Munitionswirtschaft. Der Talon muss sich darüber jedoch keine Sorgen machen, da er unbegrenzte Munition hat.

Er ist auf jedem Schlachtfeld effektiv einsetzbar und ein hochschadensstarker Revolver mit fast keinem Rückstoß und der Fähigkeit, mittlere Panzerungen zu durchdringen, was die häufigste Bedrohung auf dem Schlachtfeld darstellt. Dies macht ihn zu einer extrem zuverlässigen Seitenwaffe, die mit fast jeder anderen Primär- oder Unterstützungswaffe kombiniert werden kann, einschließlich des zuvor erwähnten Eruptors. Du kannst diese Waffe über die Borderline Justice Warbond erhalten.

GP-20 Ultimatum

Wie kann der GP-20 Ultimatum dir helfen? Wie bereits erwähnt, kann die Fähigkeit, mit stark bewaffneten Feinden umzugehen, darüber entscheiden, ob dein Team erfolgreich ist oder nicht. Typischerweise sind diese Feinde darauf ausgelegt, deine Position zu zerstören, sei es durch Angriffe oder durch das Durchbrechen deiner Deckung mit erheblicher Feuerkraft. Es gibt viele Optionen, um mit diesen Bedrohungen umzugehen, aber der GP-20 Ultimatum ist allgemein eine der besten in seiner Klasse.

Der Ultimatum feuert eine Granate mit niedriger Geschwindigkeit ab, die die Sprengkraft einer Miniatur-Atombombe hat. Alles in ihrem Radius wird beim Aufprall vaporisiert. Es ist eine der wenigen Waffen im Spiel, die unabhängig von ihrer Panzerungsdurchdringung (die übrigens schwer ist) jedem Schaden zufügen kann. Der Nachteil dieser Mini-Atombombe ist, dass du nur einen Schuss hast, bevor du nachladen musst. Diese Einschränkung ist der Grund, warum du sie nicht immer bei jedem Einsatz mitnehmen solltest, aber sie ist sicherlich eine der besten Optionen. Wenn du diese Waffe mitnehmen möchtest, kannst du sie von der Servants of Freedom Warbond erhalten.

G-123 Thermite

Warum ist der G-123 Thermite so nützlich? Der G-123 Thermite ist eine beliebte Wahl, um mit schwerer Panzerung umzugehen, da er deine primären und sekundären Waffenslots für andere Rollen freimacht. Seine spezialisierte Nützlichkeit ermöglicht es dir, dich zu spezialisieren, ohne die Flexibilität deiner Ausrüstung zu opfern. Er passt in deinen Granatenslot und ist die stärkste aller Wurfwaffen im Spiel.

Besonders nützlich für neue Spieler, ist es ein universelles Werkzeug, das an jeder Front eingesetzt werden kann, ohne deine anderen Waffen einzuschränken. Sobald er geworfen wird, haftet er an der ersten Oberfläche, mit der er in Kontakt kommt, sei es der Boden, ein Käfer-Charger oder sogar ein anderer Helldiver. Während er haftet, erleidet das Ziel erheblichen Feuerschaden, bevor der Thermit selbst explodiert und noch mehr Schaden verursacht. Bei den meisten schwer gepanzerten Feinden reicht ein Thermit aus, um den Job zu erledigen, was wertvoll ist, da du mit vier startest. Schalte die Democratic Detonation Warbond frei, um diese Granate zu erhalten.

Wenn du diese vier essentiellen Waffen frühzeitig freischaltest, beginnst du deine Einsätze weit vor deinen Mit-Helldivers. Während es in Helldivers 2 viele mächtige Optionen gibt, heben sich diese als die besten Picks für neue Spieler hervor, die einen starken Start wünschen. Mit zunehmender Erfahrung kannst du andere Waffen entdecken, die deinem Stil besser entsprechen, aber mit diesen im Arsenal bist du von Anfang an kampfbereit.

