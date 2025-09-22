Waffentarnung leichter freischalten – Änderungen in Call of Duty Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz vor der Veröffentlichung, und Entwickler Treyarch Studios hat einige spannende Änderungen bei den Waffentarnungen angekündigt. Die gute Nachricht für dich: Der oft mühsame Prozess des Tarnungsgrindens wird in diesem neuen Titel erheblich erleichtert.

Weniger Kopfschüsse für Waffentarnungen

Welche Änderungen gibt es bei den Kopfschussanforderungen? In Call of Duty: Black Ops 7 benötigst du jetzt nur noch achtzig Kopfschüsse pro Waffe, um alle neun Militärtarnungen freizuschalten. Im Vergleich zu den vorherigen Teilen, wo du hundert Kopfschüsse pro Waffe erzielen musstest, ist dies eine deutliche Erleichterung.

Wie verläuft der Fortschritt beim Freischalten der Tarnungen? Der Fortschritt beim Freischalten der Tarnungen wird jetzt konsistenter gestaltet. Die erste Tarnung wird nach fünf Kopfschüssen freigeschaltet, und jede weitere nach jeweils zehn Kopfschüssen. Dies sorgt für ein gleichmäßigeres Spielerlebnis.

Neue Anforderungen für spezielle Waffentypen

Welche neuen Anforderungen gibt es für Schrotflinten und Scharfschützengewehre? Schrotflinten erfordern jetzt Nahkampftreffer, um die Militärtarnungen freizuschalten, während Scharfschützengewehre Einzelschusstötungen benötigen. Diese Änderungen sollen die Herausforderung und den Spielspaß erhöhen.

Wie sieht es mit den speziellen Tarnungen aus? Für jede Waffe gibt es jetzt drei spezielle Tarnungen statt zwei. Diese sind waffenspezifisch, was bedeutet, dass sie nur für die jeweilige Waffe verwendet werden können, sobald sie freigeschaltet sind.

Tarnungen in verschiedenen Spielmodi

Kannst du Tarnungen in allen Spielmodi verdienen? Zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty kannst du Waffentarnungen nicht nur im Mehrspielermodus, sondern auch in der Kampagne, dem Zombie-Modus und in Call of Duty: Warzone (ab Staffel 1) verdienen und freischalten.

Wann startet die offene Beta? Die offene Beta von Black Ops 7 beginnt am 5. Oktober 2025. Vorbesteller haben bereits ab dem 2. Oktober 2025 Zugang.

Release und weitere Enthüllungen

Wann wird das Spiel veröffentlicht? Call of Duty: Black Ops 7 wird am 14. November 2025 veröffentlicht. Das Spiel wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Was erwartet dich in den kommenden Wochen? Am 24. September 2025 wird ein neuer Trailer für den Zombie-Modus veröffentlicht, gefolgt vom COD Next Event am 30. September 2025, das weitere Enthüllungen bringen wird.

Was hältst du von den neuen Änderungen bei den Waffentarnungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!