Volition plante Harry Potter Rollenspiel im Stil von Baldur’s Gate – nie vollendet

Volition, das Entwicklerstudio hinter der beliebten Saints Row-Reihe, stand einst kurz davor, ein Rollenspiel im Harry Potter-Universum zu entwickeln, das sich an dem klassischen CRPG Baldur’s Gate orientieren sollte. Diese Nachricht sorgt derzeit für Aufregung in der Gaming-Community, da Volition für seine einzigartigen und humorvollen Spiele bekannt ist. Doch wie kam es zu diesem unerwarteten Projekt, und warum wurde es nie vollendet?

Der unerwartete Versuch von Volition

Was genau plante Volition mit dem Harry Potter RPG? Vor der Veröffentlichung des ersten Films „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Jahr 2001 arbeitete Volition an einem Rollenspiel, das tief in die magische Welt von Harry Potter eintauchen sollte. Die Idee war, ein Spiel zu schaffen, das die Erkundung und das Abenteuer eines klassischen Rollenspiels mit der Zauberwelt kombinierte, ähnlich wie es Baldur’s Gate für das Fantasy-Genre tat.

Das Projekt wurde jedoch nie über den Pitch hinaus entwickelt. Andrew Borman, Leiter der digitalen Bewahrung im Strong National Museum of Play, enthüllte, dass es sich bei dem Prototypen um eine PS1-Ära-Darstellung von Harry und Hagrid handelte, die durch eine unvollständige Stadt wanderten. Leider gibt es keine visuellen Beweise oder Materialien, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten.

Das Gameplay und die künstlerische Ausrichtung

Wie hätte das Spiel ausgesehen? Laut den wenigen Details, die bekannt sind, stellte sich Volition eine Welt vor, die visuell und spielerisch an Baldur’s Gate erinnerte. Spieler hätten die Möglichkeit gehabt, zwischen den Charakteren zu wechseln und eine stilisierte Umgebung zu erkunden, die auf den Büchern basierte, noch bevor die Filme eine visuelle Vorlage boten.

Der Prototyp war anscheinend nur wenige Wochen in der Entwicklung, und während des Pitches an die Aktionäre wurde das Projekt nicht weiterverfolgt. Es wird berichtet, dass die Darstellung von Hagrid in Volitions Version besser aussah als in der später veröffentlichten Version von EA.

Das Erbe von Volition und die Zukunft von Harry Potter Spielen

Was bleibt von Volitions Versuch? Obwohl das Harry Potter RPG von Volition nie das Licht der Welt erblickte, bleibt es ein faszinierendes „Was wäre wenn“ in der Geschichte der Videospiele. Volition selbst schloss im August 2023 seine Türen, nachdem der letzte Saints Row Titel nicht den erhofften Erfolg brachte.

Für Harry Potter Fans gibt es jedoch Hoffnung in Form von Hogwarts Legacy 2, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Der Vorgänger war ein großer Erfolg und ist auf Nintendo Switch, PC, Xbox und PlayStation 5 erhältlich. Die magische Welt von Harry Potter lebt also in der Gaming-Welt weiter, auch wenn Volitions Beitrag dazu unvollendet blieb.

Was hättest du von einem Harry Potter RPG à la Baldur’s Gate erwartet? Teile deine Gedanken und Wünsche in den Kommentaren!