Verdansk-Popcorn-Eimer-Gewinnspiel – Call of Duty überrascht Fans mit Sammlerstück

Call of Duty: Warzone hat eine neue Überraschung für seine Fans parat: einen limitierten Verdansk-Popcorn-Eimer. Diese Neuigkeit kommt zu einer Zeit, in der Popcorn-Eimer zu einem großen Trend geworden sind, insbesondere durch spezielle Kinodesigns zu Blockbuster-Filmen. Jetzt versucht auch die Gaming-Industrie, von diesem Trend zu profitieren.

Die Besonderheit des Verdansk-Popcorn-Eimers

Wie kannst du den Verdansk-Popcorn-Eimer gewinnen? Im Gegensatz zu den üblichen Kinoversionen ist der Verdansk-Popcorn-Eimer nicht käuflich zu erwerben. Stattdessen können Spieler diesen exklusiven Eimer gewinnen, indem sie einen Tweet mit dem Hashtag „#CODPopcornBucketSweepstakes“ absetzen und den offiziellen Call of Duty-Account taggen. Insgesamt werden 50 dieser Eimer verlost, wobei jeder einen geschätzten Wert von 50 Euro hat.

Der Eimer selbst ist dem Verdansk-Stadion aus Call of Duty: Warzone nachempfunden, einem der bekanntesten Orte im Spiel. Ob dieser Eimer in Zukunft noch auf andere Weise erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt es jedoch eine spannende Gelegenheit für die Community, einen einzigartigen Sammlerartikel zu ergattern.

Der Trend der Popcorn-Eimer

Warum sind Popcorn-Eimer so beliebt? Seit der Pandemie haben Kinos nach kreativen Wegen gesucht, um Besucher zu locken und zum Kauf von Merchandising zu animieren. Limitierte Popcorn-Eimer sind dabei zu einem beliebten Mittel geworden. Diese Eimer sind häufig mit Designs zu aktuellen Blockbustern versehen und können Preise zwischen 30 und 80 Euro erreichen.

Obwohl der Trend ursprünglich aus der Filmindustrie stammt, zeigen die neuen Entwicklungen, dass auch die Gaming-Welt Interesse an dieser Merchandise-Strategie hat. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Spieleentwickler diesem Beispiel folgen werden.

Zukünftige Events und Veröffentlichungen

Was erwartet uns auf der Gamescom? Die Ankündigung des Verdansk-Popcorn-Eimers erfolgt kurz vor der weltweiten Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 7, die am 19. August 2025 auf der Gamescom stattfinden wird. Dort wird voraussichtlich ein erster Blick auf die Kampagne des Spiels geworfen, während die Multiplayer-Details traditionell später im Jahr folgen.

Obwohl Black Ops 7 noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum hat, wird gemunkelt, dass es im November 2025 erscheinen könnte, was dem üblichen Veröffentlichungszyklus der Reihe entspricht. Bis dahin bleibt die Community gespannt auf weitere Ankündigungen und Events rund um das Call of Duty-Franchise.

Was hältst du von dieser neuen Idee mit den Popcorn-Eimern? Würdest du an der Verlosung teilnehmen oder interessiert dich dieser Trend nicht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!