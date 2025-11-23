Valves neue Steam Machine – PC-Preise statt Konsolenschnäppchen

Die kommende Steam Machine von Valve wird nicht den erhofften günstigen Preis haben, wie viele Kunden ursprünglich gehofft hatten. Ein Valve-Software-Ingenieur hat bestätigt, dass das neue System keine subventionierte Preisgestaltung erhalten wird. Stattdessen wird die Steam Machine in einer Preiskategorie angesiedelt sein, die eher einem PC als einer herkömmlichen Spielekonsole entspricht.

Einfluss der Hardwarepreise auf die Steam Machine

Wie beeinflussen die aktuellen Hardwarepreise die Steam Machine? Die Preisgestaltung der Steam Machine wird maßgeblich von den aktuellen Preisen für RAM und Grafikkarten beeinflusst. Mit der Verwendung von 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 8 GB Videomemory aus dem AMD-Grafikprozessor hängt der endgültige Preis stark von den Schwankungen auf dem Hardwaremarkt ab. Aktuell sind die Preise für Desktop-RAM in die Höhe geschossen, was auf die verstärkte Nachfrage durch AI-Server zurückzuführen ist.

In den letzten Monaten sind die Kosten für DDR5-Kits von 90 Euro im August 2025 auf über 250 Euro angestiegen. Diese Preisanstiege können sich auch auf die Preise aktueller Konsolen auswirken, da Gerüchte über eine potenzielle Preiserhöhung der Xbox-Konsolen im Umlauf sind.

Technische Spezifikationen der Steam Machine

Was bietet die Steam Machine an technischer Ausstattung? Die Steam Machine wird von einem sechs-Kern AMD-Prozessor mit einer Taktgeschwindigkeit von bis zu 4,8 GHz angetrieben. Zudem bietet sie eine gewisse Anpassungsfähigkeit, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur Installation anderer Betriebssysteme. Zwei Speichervarianten stehen zur Auswahl: 512 GB und 2 TB, beide mit Unterstützung für bis zu 8K-Auflösungen über DisplayPort.

Die Steam Machine ist sowohl für leistungsstarkes Gaming als auch für eine Vielzahl an Peripheriegeräten ausgelegt. Mit Anschlüssen wie DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 und mehreren USB-Ports ist sie bereit für diverse Gaming-Setups. Die kompakte Bauweise erlaubt es, das Gerät unter dem Fernseher oder auf dem Schreibtisch zu platzieren, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen.

Marktaussichten und Zukunft der Steam Machine

Wie sieht die Zukunft der Steam Machine auf dem Markt aus? Die Steam Machine wird als leistungsstärker als 70% der derzeit von Steam-Nutzern verwendeten Systeme beschrieben. Ihr Erfolg wird jedoch stark davon abhängen, wie viel die Kunden bereit sind, für diese Leistung zu zahlen. Valve hat bisher keine genauen Preisangaben oder ein konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber die Markteinführung wird 2026 erwartet.

Das Gerät wird mit SteamOS 3, einem auf Arch basierenden Betriebssystem, betrieben, das speziell für Gaming optimiert ist. Es bietet Funktionen wie schnelle und Cloud-Speicherungen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Zudem soll die Steam Machine flüsterleise laufen, selbst bei den anspruchsvollsten Spielen.

Was denkst du über die Preisgestaltung der neuen Steam Machine? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!