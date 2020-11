Valve-Chef Gabe Newell schickt Half Life-Gartenzwerg Chompski ins All

Der Valve-Gründer Gabe Newell hat eine recht eigentümliche Art, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Immerhin passiert es wohl recht selten, dass dafür jemand einen Gartenzwerg ins Weltall schickt – kein Scherz, wir meinen es ernst. Ihr könnt das Ganze sogar im Livestream verfolgen.

Valves Chompski-Rakete für den guten Zweck

Newell arbeitet dafür gemeinsam mit Rocket Lab am Start einer Rakete, die den Gnom Chompski ins All schickt.

Der Name des Passagiers kommt euch bekannt vor? Dann seid ihr vermutlich Half-Life-Fans. Denn der kleine Zwerg ist ein Steam-Achievement namens Little Rocket Man, für das ihr in der 2. Episode von Half Life 2 den Gartenzwerg Chompski mit der Gravity Gun durch das Spiel schleppen, in eine Rakete stopfen und ebenso ins All schießen musstet.

Für das Real-Live-Szenario hat Designstudio Weta Workshop die Half-Life-Ikone Chompski aus Titan mit modernster 3D-Drucktechnik gefertigt. Der kleine Gartenzwerg ist dabei nur 150 mm groß und wird beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre traurigerweise verglühen.

So sieht der Half-Life-Gnom als 3D-Druck für die Valve-Rakete aus. © Valve/Weta Workshop/Rocket Lab

Doch wofür das Ganze überhaupt? Für jeden Zuschauer, der den Satellitenstart-Livestream oder die Online-Aufzeichnung innerhalb von 24 Stunden nach dem Start Mitte November ansieht, möchte Newell einen Dollar an die Intensivstation im Starship Children’s Hospital im Neuseeländischen Auckland spenden. Damit möchte der Steam-Boss Neuseeland für die Gastfreundschaft während der Pandemie danken.

Außerdem soll Chompski die Qualität der verwendeten 3D-Drucktechnik testen, die künftig für Komponenten von Raumfahrzeugen zum Einsatz kommen könnte.

Wann wird die Gartenzweg-Rakete starten? Laut Rocket Lab soll der Start Mitte November erfolgen und via Livestream begleitet werden. Hierbei soll die Rakete in 500 km Höhe geschossen und mit 30 Satelliten verschiedener weiterer Anbieter in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht werden.