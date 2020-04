Wann die Map erscheint, ist noch unklar und ebenso, wie lange die Closed-Beta noch gehen wird. Wenn jedoch alles passt, rechnen wir immer noch mit dem geplanten Release des Spiels im Sommer 2020 . Alles zum Start der Valorant-Beta und wie ihr an der Closed-Beta teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier in der Übersicht .

Laut einem Reddit-User soll die neue Karte den Namen Ascend tragen und uns ähnlich wie die Overwatch -Karte Rialto nach Italien führen. So gibt es laut UlfricTheThird entsprechende Gondeln, natürlich eine waschechte italienische Pizzeria und diverse Assets, die auf ein Setting in Italien deuten ( Umriss der Karte ).

Während einige Spieler bereits in die Closed-Beta zu Valorant schnuppern, warten andere noch auf ihren Zugang und schauen sich weiter Twitch-Streams an.

