Ascend: Neues magisches Puzzle-Abenteuer erscheint August 2025 auf Steam

Das Summer Games Fest Wochenende bringt eine Fülle spannender neuer Spielankündigungen mit sich. Während die Hauptveranstaltung stets voller Überraschungen steckt, bieten spezialisierte Shows wie Wholesome Games und Women Led Games noch mehr aufregende Ankündigungen. Diese Veranstaltungen sind oft der Ort, an dem gemütliche Gamer wie du spannende neue Indie-Projekte entdecken können. Im Rahmen der heutigen Women-Led Games-Präsentation wurde das Veröffentlichungsdatum für ein magisches neues Abenteuerpuzzle-Spiel namens Ascend bekanntgegeben. Dieses neue Spiel stammt von Miami Avalon, einem Studio unter der Leitung von Produzentin Nareice Wint, die an Titeln wie Fable und Minecraft mitgearbeitet hat. Das sind beeindruckende Referenzen.

Ein magisches Abenteuer erwartet dich

Was macht Ascend zu einem einzigartigen Puzzle-Abenteuer? Ascend ist ein astrologisches Abenteuerpuzzle-Spiel mit einem magischen Twist. Stell dir Blue Prince vor, aber mit einem Hauch von Hexerei. Das Spiel kombiniert Tarot, Astrologie und Mystik zu einem mitreißenden Abenteuer. Spieler schlüpfen in die Rolle von Aurora, einer Frau, die entschlossen ist, die Welt zu retten. Doch um dies zu tun, muss sie schwierige Sternzeichen-Prüfungen bestehen, die jeweils nach einem anderen Sternbild thematisiert sind.

Hier kommen deine Fähigkeiten im Lösen von Rätseln ins Spiel, während du dich auf den Weg zum Gipfel des Berges machst. Das Spiel verbindet viele magische Elemente, darunter Astrologie, Magie und Tag-Nacht-Mechaniken, um das Spielerlebnis interessant zu halten. Die Landschaften und Wege verändern sich mit der Tageszeit, während du daran arbeitest, den Berg zu erklimmen.

Release und Demo-Details

Wann kannst du Ascend spielen? Ascend erscheint am 28. August 2025 für den PC über Steam. Doch du kannst bereits einen Vorgeschmack auf das Gameplay während des Steam Next Fests erhalten, bei dem eine spielbare Demo von Ascend verfügbar sein wird. Die Sommerausgabe des Steam Next Fests läuft vom 9. Juni bis zum 16. Juni 2025 und ist bereits jetzt mit Titeln gefüllt, die man unbedingt ausprobieren sollte. Du kannst Ascend schon jetzt zu deiner Wunschliste auf Steam hinzufügen, um eine Erinnerung zu erhalten, wenn die Demo live geht.

Was denkst du über dieses neue astrologische Puzzle-Abenteuer? Teile deine Meinung in den Kommentaren!