Valheim: Spieler schießen sich mit Katapulten nach Valhalla

Das erfolgreiche Survivalspiel Valheim regt die Fantasie der Spieler an. Sie erstellen kunstvolle Bauwerke wie den Millennium Falcon aus Star Wars. Oder sie schießen sich mit ihren Katapulten in den Himmel.

Weitflug der Wikinger in Valheim

Wikinger sind stolz darauf, wenn sie endlich in Valhalla, dem Himmel für ehrenhafte Krieger, einkehren können. Doch was, wenn man in „Valheim“ feststeckt und dort selbst beim Ablegen immer wieder respawnt? Dann baut man sich eben ein Katapult und versucht, sich so in den Himmel zu schießen – oder eher gesagt, ins Weltall.

Spieler haben ein Space-Race entwickelt. Sie bauen ein Katapult und ein Spieler setzt sich hinein. Der andere feuert ihn ab und schaut, wie hoch hinauf er kommt. Allerdings funktioniert das Katapult auf eine etwas fiese Art. Denn der Spieler, der sich in die Luft schießen lassen soll, muss zuvor mit einer Harpune aufgespießt werden. Aufgrund der elastischen Energie wird er dann weggeschleudert.

Die Spieler optimieren ihre Katapulte immer weiter, um besser zielen zu können. Es werden mittlerweile sogar so hohe Geschwindigkeiten bei den „Geschossen“ erzielt, dass das Spiel nicht mehr mit dem Nachladen von Texturen hinterherkommt.

Die Flüge in die Höhe und Weite enden für die meisten Spieler natürlich nicht so gut. Kommen sie nicht gerade im Wasser auf, müssen sie sich von ihrem Helden verabschieden – der aber natürlich wieder respawnt, bereit für den nächsten Abschuss. So versuchen die Spieler des Survivalgames, sich gegenseitig in der Höhe und auch in der Weite zu übertreffen. Wer weiß, wie hoch die Wikinger noch fliegen…

Spieler des Steam-Hits „Valheim“ haben derzeit jede menge Spaß mit ihren Katapulten. Man darf schon gespannt darauf sein, welche weiteren kreativen Ideen sie aushecken.