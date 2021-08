Bestätigt: Valhalla-Director arbeitet jetzt am Dead Space-Remake

Es gibt vielversprechende Nachrichten für alle Fans von Dead Space, die sich gleichermaßen an Assassin’s Creed: Valhalla erfreut haben. Eric Baptizat hatte zuletzt erklärt, dass er nach seinem Ende bei Ubisoft an einem unangekündigten Projekt arbeite. Doch nun wissen wir, welches Projekt damit gemeint war.

Eric Baptizat arbeitet als Game Director am „Dead Space“-Remake, das kürzlich von Electronic Arts enthüllt wurde.

Wer arbeitet am Dead Space-Remake mit?

Dabei ist Baptizat kein Unbekannter in der Branche, der allein bei Ubisoft ganze 16 Jahre Erfahrung sammeln konnte. Seine letzte Amtshandlung bei Ubisoft bezog sich auf „Assassin’s Creed: Valhalla“, für dessen inhaltliche Ausrichtung er als Game Director maßgeblich verantwortlich war. Zudem arbeitete er als Lead Designer an Assassin’s Creed: Origins und Assassin’s Creed: Black Flag mit.

Und Eric Baptizat erhält ähnlich starke Unterstützung. Und zwar von Roman Campos-Oriola, der als Creative Director am Remake arbeitet. Der Branchenveteran war zuletzt bei Ubisoft Montreal angestellt, wo er For Honor bis zu seinem Ubisoft-Ende als Creative Director begleitet hat. Erfahrungen sammeln konnte Campos-Oriola zudem durch seine Arbeit als Lead Designer Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier und durch weitere Titel.

Abgerundet wird das vielversprechende Projekt durch den Art Director Mike Yazijian, der zum Beispiel an der Kunst von Dead Space 2 mitgewirkt hat. Als Lead Level Designer tritt BioWare-Veteran Gary Stewart („Mass Effect“-Reihe) aufs Entwicklerspielfeld.

Dead Space: Remake offiziell angekündigt, hier ist der 1. Teaser-Trailer

Ernüchternd erscheint lediglich die Tatsache, dass niemand vom Original an dem Projekt mitwirkt. Die ehemalige „Dead Space“-Riege arbeitet zu Teilen beim Studio Striking Distance an dem Titel The Callisto Protocol. Das wird allerdings ähnlich wie das Remake ein düsteres Sci-Fi-Horrorspiel. Was für uns bedeutet, dass wir in naher Zukunft gleich zwei Horrorspiele dieser Art serviert bekommen.