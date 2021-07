Dead Space: Remake offiziell angekündigt, hier ist der 1. Teaser-Trailer

Während der EA Play Live in 2021 wurde hochoffiziell ein Remake zu Dead Space angekündigt. Die Gerüchte haben sich demnach bewahrheitet. Der Survival-Horrorklassiker „Dead Space“ kommt zurück!

Motive Studios inszeniert das Horrorerlebnis noch einmal neu und transportiert es in die Neuzeit. Zum Einsatz kommt die aktuelle Frostbite-Engine und das Spiel wird für die nächste Konsolengeneration optimiert. Heißt, der Titel wird für PS5, Xbox Series X/S und PC produziert.

EA versichert, dass das Spiel „atemberaubende, grafische Qualität und verbessertes Gameplay“ bietet, wobei es dem Original treu bleiben soll. Den allerersten Teaser-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Dead Space bekommt ein Remake

„Dead Space“ bekommt also ein vollwertiges Remake und neben den grafischen Details hat das Entwicklerstudio sogar Wert drauf gelegt, das Gameplay zu verbessern. Davon ab ist aktuell jedoch noch nicht alles bekannt zum Ansatz der neuen Version. Womöglich könnten sogar inhaltlich einige Neuerungen verbaut werden. Bekommen wir es also mit einer Neuinterpretation à la Final Fantasy 7 Remake zu tun? Die grundlegende Story bleibt zumindest im Kern dieselbe, wie EA bestätigt.

Worum geht es in „Dead Space“? Der Protagonist Isaac Clarke kehrt in einem überarbeiteten Ableger zurück, das sich an den ersten Teil anlehnt.

Unseren Helden verschlägt es also zurück auf die USG Ishimura, ein gigantisches Raumschiff, das aufgrund eines Schadens auf die Hilfe von Techniker Clarke angewiesen ist. Wie in einem Horrorspiel üblich ist jedoch nichts, wie es scheint. Die gesamte Besatzung wurde ausradiert und eine außerirdische Plage sorgt dafür, dass alle dem Wahn verfallen sind.

Also schnell von Bord? Wäre da nicht die Geliebte Isaacs: er begibt sich vorerst auf die Suche nach Nicole und trifft unterwegs auf die gefährlichen „Nekromorphs“.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Wann der Release genau erfolgt, ist allerdings noch nicht bekannt.