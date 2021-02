Valheim-Spieler baut Millennium Falcon aus Star Wars im Survivalgame nach

Das Bauen eines Unterschlupfs ist im Steam-Hit Valheim sehr wichtig. Dabei lassen die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf. Ein Fan baute beispielsweise Han Solos Schiff, den Millennium Falcon aus Star Wars, im Spiel nach.

Im Grunde könnt ihr in Valheim bauen, was ihr wollt. Ihr braucht dafür nur die Rezepte und Rohstoffe, die ihr im Survivalgame findet. Mit etwas Geschick und Zeit, erschafft ihr so richtige Kunstwerke, ähnlich wie in Minecraft.

Der Millennium Falcon landet in Valheim

Reddit-User Colonel-James-Parker zeigt, wie das geht, denn er baute den Rasenden Falken aus Star Wars nach. Allerdings mit ein paar Tricks. Denn er nutzte die Developerkonsole, um sich alle nötigen Rohstoffe herbeizucheaten. Wobei die Community dies nicht ganz so eng sieht. Denn die Developerkonsole wird von Fans eben dazu genutzt, um kreativ im Bauen zu sein. Die Spieler akzeptieren daher, dass Colonel-James-Parker so vorgegangen ist.

Immerhin kann sich das Ergebnis auch sehen lassen. Zwar ist der Falke aus Holz, sieht dem Original aber doch sehr ähnlich. Der Spieler achtete sogar auf solche Details wie Düsen, für die er grün leuchtende Fackeln benutzte. In einem Video zeigt er das Schiff nicht nur von Außen, sondern auch von Innen. Es ist möglich, den Millennium Falcon zu betreten. Dort befinden sich Werkbänke und ein Bett.

Es gibt sogar ein Cockpit, das aber natürlich nicht nutzbar ist. Dennoch sieht es hervorragend aus. Allerdings hat dieses Kunstwerk seinen Preis. Denn all die Details lassen die Performance von „Valheim“ in die Knie gehen. Wie im Video zu sehen ist, läuft das Spiel alles andere als flüssig.

Trotzdem fühlt sich die Community des Survivalgames „Valheim“ durch das „Star Wars“-Schiff dazu ermutigt, ebenfalls so etwas zu erschaffen. Es kursieren schon Ideen für Sternzerstörer und den Todesstern…