Papier finden und Papierpresse freischalten in V Rising – Schriftrollen und Schema – Lösung

Wir haben ein paar Tipps und Tricks für das vampirische Survival-Spiel V Rising für euch zusammengestellt, damit ihr leichter ins Spiel findet. Wenn es nämlich um den Fortschritt geht, werden euch einige Steine in den Weg gelegt.

Häufig ist es so, dass ihr bestimmte Materialien benötigt, um andere Bauelemente herstellen zu können. Und nur so kommt ihr weiter voran.

Eine Zutat, die uns immer wieder über den Weg läuft, ist das Papier (Paper) und warum das so wichtig ist, erfahrt ihr in dieser Lösung.

V Rising: Was muss ich über Papier wissen?

Papier kann euch den Vampiralltag sehr stark erleichtern, da ihr damit Blaupausen freischalten könnt, sogenannte Rezepte. Diese Rezepte verbessern eure Ausrüstung und schalten bestimmte Dinge im Spiel frei. Wir wollen diese Rezepte also auf jeden Fall freischalten.

Wo kann ich Papier finden?

Es gibt in „V Rising“ sogenannte Banditencamps, die ihr überfallen könnt. Diese sind auf der gesamten Weltkarte zu finden, allerdings nur in den südlichen Regionen der Welt.

Ein kleiner Blick auf die nachfolgende Karte verrät euch, wo ihr ein Bandit Camp oder Bandit Trapper Camp findet. Schaltet hier alle Feinde aus und sucht auch sämtliche Truhen ab, die ihr vor Ort findet. Wenn ihr Glück habt, befindet sich in den Schatzkisten ein wenig Papier.

© Stunlock Studios/PlayCentral.de

Wie schalte ich die Papierpresse frei?

Was kann ich mit Papier machen? Papier dient zur Freischaltung von Rezepten, um neue Waffen, Ausrüstung und Burgelemente herstellen zu können.

Deshalb benötigen wir die Papierpresse (Paper Press), sodass wir das gesammelte Papier in besagte Rezepte umwandeln können. Diese schalten wir freu, wenn wir Nicholaus der Gefallene (Nicholaus the Fallen) mit einem Level von 37 ausschalten. Wir gehen also zum Blutaltar und nehmen seine Fährte auf.

Nicholaus der Gefallene befindet sich exakt mittig in den Dunley Farmlands. Ungefähr über der Position, wo ihr womöglich eure Burg aufgestellt habt am Anfang. Wenn ihr Skelette seht, sei ihr richtig. Da er viele Feinde spawnt, bieten sich Zauber mit Flächenschaden an.

Wenn ihr ihn schließlich besiegt habt, bekommt ihr die Blaupause für das Studierzimmer (Study). Baut diese und schaltet so viele Rezepte wie möglich frei.

© Stunlock Studios/PlayCentral.de

Eines dieser freischaltbaren Rezepte ist die Papierpresse, die ihr dann bauen könnt. Und ja: das kann durchaus mühselig sein, da die Studien im Studierzimmer gleich 75 Schriftrollen in Anspruch nehmen. Und dann spielt da noch der Zufallsfaktor eine Rolle. Ihr braucht also schon ein wenig Glück.

In der Papierpresse könnt ihr allem voran euer eigenes Papier herstellen. Das benötigt folgende Materialien:

12x Steinstaub

4x Plfanzenfasern

Falls ihr jetzt kein Papier mehr benötigt, hilft euch die Presse, um Papier in Schriftrollen (Scrolls) umzuwandeln und diese wiederum in Schema (Schematics). So könnt ihr eure alten Materialien in neue, brauchbare umwandeln.

Schriftrollen und Schema herstellen

Wie kann ich Schriftrollen und Schema herstellen? Schriftrollen könnt ihr herstellen, wenn ihr Frostmaw der Bergterror (Frostmaw the Mountain Terror) auf Level 56 ausschaltet. Der wartet im östlichen Schneebiom auf euch. Die Herstellung einer Schriftrolle benötigt:

12x Juwelenstaub (Gem Dust)

4x Papier (Paper)

Und dann wäre da noch das Schema, wofür ihr ebenfalls erstmal ein Rezept benötigt.

Für dieses Rezept müsst ihr den V-Blutträger Matka der verfluchte Weber (Matka the Curse Weaver) ausschalten. Die Hexe befindet sich im Norden, im Cursed Forest. Reist erst einmal Richtung Wald und dann geht es zum Nest of the Curse Weaver. Schema benötigen folgende Materialien:

24x Silbererz (Silver Ore)

4x Spektralter Staub (Spectral Dust)

8x Schriftrolle (Scroll)