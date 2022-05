Gold finden und Goldbarren herstellen in V Rising – Wo gibt es Goldschmuck?

Mit diesen Tipps und Tricks für V Rising ist es ein Kinderspiel an euer Ziel zu kommen. Diese Lösung verrät euch im Detail, was es über Gold zu wissen gibt. Denn Gold ist wenig überraschend ein Material, das eine hohe Wertigkeit im Spiel besitzt.

Doch Gold zu finden, um in „V Rising“ an die begehrten Goldbarren (Gold Ingots) zu kommen, ist gar nicht mal so einfach. Aber vorab fragen wir uns, was Gold eigentlich bringt. Wo finde ich Golderz (Gold Ore)? Alles darüber erfahrt ihr in dieser Lösung.

V Rising: Gold, Goldschmuck und Goldbarren – was muss ich wissen?

Bin ich schon im Goldrausch? Nein, denn anders als bei Silber (Silver) gibt es in „V Rising“ gar kein reguläres Golderz. Diesen Gedanken müssen wir aus unserem Gedächtnis streichen. Viel mehr müssen wir das Grundmaterial Gold selber herstellen. Und um dies zu bewerkstelligen, müssen wir ein paar Voraussetzungen erfüllen.

Das Rezept für Gold besorgen!

Um Gold herstellen zu können, müssen wir wie so häufig das entsprechende Rezept freischalten. Und das wartet bei einem V-Blutträger mit dem Namen Azariel die Sonnenbringerin (Azariel the Sunbringer) mit einem Level von 68.

Am Blutaltar können wir seine Fährte aufnehmen und dann geht es auf zum Kampf. Azariel wartet in den Silverlight Hills, was sich im Osten der nördlichen Karte befindet. Genauer noch wartet er an der Bright Haven Cathedral.

Beim Kampf gibt es eine Heilige Strahlenbelastung, die euch zusetzen kann. Bevor ihr den Kampf antretet, müsst ihr also unbedingt für solch einen Widerstand sorgen – und zwar mit einem Heiliger Widerstandstrank (Holy Resistance Potion).

Tipps für den Kampf: Da Azariel eher auf Distanzangriffe setzt, könnt ihr ihm mit schnellen Folgeattacken im Nahkampf zusetzen. Achtet lediglich auf seine Attacken, denen ihr regelmäßig mit eurem Skill ausweichen könnt. Schnelle Attacken mit dem Schwert oder dem Messer bieten sich an.

Der Aegis-Schild schützt euch vor den Angriffen von Azariel, falls ihr es gerade mal nicht schafft auszuweichen. Gefährlich sind Azariels Fähigkeiten eigentlich nur dann, wenn er zu seinen Zaubern greift. Doch der beschwörten Kugel könnt ihr ebenfalls ausweichen, wenn ihr früh genug die Beine in die Hand nehmt.

Seine Beschwörung könnt ihr übrigens sehr schnell ausschalten und das solltet ihr auch, denn sonst bekommt ihr von mehreren Seiten potenziellen Schaden.

Wie stelle ich Goldbarren (Gold Ingots) her?

Da es kein Golderz gibt, haben sich die Entwickler*innen etwas Neues einfallen lassen. Gold lässt sich lediglich aus Goldschmuck (Golden Jewelry) herstellen. Genauer gesagt benötigt ihr folgende Materialien für die Herstellung:

8x Goldener Schmuck

8x Schwefel

Nun gilt es also erst einmal nach Goldenem Schmuck Ausschau zu halten. Doch ein Glück kommen wir gerade aus der Brighthaven Cathedral, denn hier ist der Fundort von Goldener Schmuck.

© Stunlock Studios/PlayCentral.de

Die herumirrenden Paladine und die Zauberer droppen den gewünschten Goldschmuck. Am besten klärt ihr das gesamte Areal. Und wenn ihr noch mehr benötigt, kommt ihr später einfach nochmal wieder. Bedenkt, dass ihr bereits eine Rüstungsstufe von mindestens 60 haben solltet.

Schwefel herstellen – wo finde ich Schwefelerz?

Schwefel (Sulphur) gewinnt ihr übrigens aus Schwefelerz (Sulphur Ore). Ihr findet sie in der nördlichen Hälfte der Karte. Aber wir haben euch hier noch einmal eine Karte eingebaut, die entsprechende Lootvorkommen aufzeigt.

Im Süden der Karte findet ihr ein Bandit Stronghold, wo sich viel Schwefelerz finden lässt. Gleiches gilt für alle markierten Orte auf der Map. Farmt einfach dort, wo ihr gerade in der seid.

© Stunlock Studios/PlayCentral.de

Wenn ihr die Materialien zusammenhabt, könnt ihr sie im Schmelzofen (Melting Furnace) einschmelzen.