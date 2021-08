Umfrage: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch für September 2021?

Sony wird am Ende dieses Monats die neuen PlayStation Plus-Spiele für September 2021 bekannt gegeben. Welche Spiele dies sein werden, ist bis jetzt zumindest noch nicht bekannt.

PS Plus September 2021: Eure Wunsch-Games

In unserer monatlichen Umfrage möchten wir von euch gerne wissen, welche Gratis-Games ihr euch für September 2021 bei PS Plus wünscht. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen und eure Wunschspiele auswählen.

Hinweis: Solltet euer Wunschtitel in der folgenden Umfrage nicht auftauchen, schreibt uns als Alternative doch gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

Umfrage: Welche PS Plus-Spiele für September 2021? Umfrage: Welche PS Plus-Spiele für September 2021? Ghost Recon: Wildlands Assassin's Creed Origins Minecraft DayZ DOOM Eternal ARK: Survival Evolved God of War The Witcher 3: Wild Hunt The Last Guardian FIFA 21 The Forest Marvel's Spider-Man Miles Morales A Way Out Assassin's Creed Odyssey Resident Evil 2 (Remake) Outlast 2 Resident Evil 3 (Remake) It Takes Two PUBG Nier Automata Uncharted: The Lost Legacy Ghost of Tsushima Monster Hunter World Death Stranding Star Wars Jedi: Fallen Order Red Dead Redemption 2 Stardew Valley



Was ist PS Plus eigentlich?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr PlayStation Plus bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr euch hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren.

Möchtet ihr noch mehr über PS Plus erfahren, schaut gerne in unseren umfangreichen Artikel mit allen Infos zu Kosten, Spielen und Vorteilen der Mitglieschaft:

