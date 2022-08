Ubisoft machte Fans Hoffnung auf ein neues Assassin’s Creed mit Ezio

Assassin’s Creed ist bis heute ein Franchise, das Millionen von Fans auf der ganzen Welt begeistert. Einer der größten Favoriten daraus ist der Assassine Ezio Auditore da Firenze, der den Kampf seines Vorgängers Altaïr gegen die Templer fortgeführt hat.

Fans des charismatischen Assassinen wünschen sich schon lange ein weiteres Spiel mit ihm, denn Entwickler Ubisoft hat die Reihe zwar immer weiter fortgeführt, aber Ezio längst hinter sich gelassen. Vor kurzem hat der Entwickler mit einem Tweet den Fans Hoffnung darauf gemacht, dass tatsächlich ein neues „Assassin’s Creed“ mit Ezio kommen könnte. Doch die Wahrheit war leider eine andere.

Dank Ubisoft, hoffen Fans auf neues Spiel mit Ezio

Ubisoft hat es geschafft, mit einem seiner gestrigen Tweets die „Assassin’s Creed“-Fans ganz schön zu verwirren. Der offizielle Twitter-Account von „Assassin’s Creed“ postete eine kryptische Nachricht, die besagte: „Ezio Auditore. Das ist alles. Das ist der Tweet.“, mit einem Bild von Ezio. Hier ist der besagte Original-Tweet:

Das machte viele natürlich neugierig und der Post war so kryptisch, dass einige von einem Teaser ausgingen. In den Kommentaren unter dem Post diskutierten die Fans, ob es sich hierbei um die Ankündigung eines Remakes oder Remasters für Ezios Trilogie handeln könnte.

Kein neues Assassin’s Creed mit Ezio

Doch so geheimnisvoll wie sich die Macher*innen der Spielreihe geben, so einfach ist die Wahrheit. Wer ganz genau hingesehen hat, wird schnell merken, dass es sich bei dem Beitrag um nichts Weiteres als eine Werbeaktion für das 15-jährige Jubiläum von „Assassin’s Creed“ handelt.

Das Jubiläum ist schon seit einigen Wochen in vollem Gange. Zur Feier können Fans auf der offiziellen Webseite von „Assassin’s Creed“ sich den 12 Prüfungen stellen und ihr Wissen um das Kredo unter Beweis stellen. Derzeit befindet sich die Aktion schon in Woche 10, es bleiben also nur noch zwei Wochen übrig.

Jede Woche gibt es ein neues Quiz, in dem Punkte gesammelt werden können, um die Chance zu bekommen Preise zu gewinnen. Dafür müsst ihr euch aber mit eurer Ubisoft-ID anmelden. Diese Woche drehen sich alle Fragen um Ezio Auditore und seinen Erlebnissen aus Assassin’s Creed Brotherhood. (Was den kryptischen Tweet vollends erklärt.)