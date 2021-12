Twitch gehört zu den kuriosesten Orten im Internet. Einfach deshalb, weil sich Streamer immer wieder die wildesten und absurdesten Ideen einfallen lassen, um ihre Streams interessant zu machen oder Zuschauer*innen dazu zu bewegen, ihnen Geld zu spenden. Nicro hat versprochen, sehr oft Mario zu sagen. Extrem oft: fast eine Million Mal!

Twitch-Streamer sagt unfassbar oft Mario

Auf Twitch ist beinahe jedes Mittel recht, um an mehr Views, Abonnent*innen, Subs und Geld zu kommen. Das wird von vielen Leuten schamlos ausgenutzt – nicht aber von Twitch-Streamer Nicro. Der hat sich nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und sagt so oft das Wort „Mario“, wie es sein Chat will.

Das war der Plan: Nicro wollte eigentlich einfach nur für jeden Beitrag zu seinem Channel einmal live im Stream „Mario“ sagen. Für jeden Bit sagt er einmal Mario, für einen US-Dollar sagt er es 100 Mal. Bei jedem neuen Sub für den Channel wollte er es 250 mal sagen. Das Ganze ist aber natürlich ein bisschen außer Kontrolle geraten.

Das heißt, dass die Aktion einerseits natürlich ein ziemlicher Erfolg war. Immerhin hat Nicro sowohl jede Menge Geld und Reichweite bekommen. Aber andererseits muss es unfassbar nervig und anstrengend sein, so oft immer wieder dasselbe Wort zu sagen. Mittlerweile ist der Twitch-Streamer bei 395.023 Marios angekommen und hat noch 601.108 Marios vor sich.

It’s a me, Mario?! Nicro schläft und pausiert zwar zwischendurch, aber der Mario-Wahnsinn dauert jetzt schon sechs Tage an und momentan ist kein Ende in Sicht. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Nicro irgendwann aufgibt. Ich würde jedenfalls irgendwann aufgeben und nie wieder Mario sagen wollen. Wahrscheinlich würde ich den Verstand verlieren und ein schweres Trauma davontragen, so dass ich nie wieder ein Super Mario-Spiel spielen könnte.

Ihr könnt es selbst gern einmal versuchen und einfach 100 oder auch nur 50 Mal hintereinander Mario sagen. Andererseits, wenn es dafür Geld gibt, sieht die Sache vielleicht auch ein bisschen anders aus?

Was haltet ihr von der Aktion? Welches Wort habt ihr wohl am häufigsten gesagt? Schreibt es uns in die Kommentare.