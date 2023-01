Twitch: Geburtstagslied wird Hit auf TikTok und bringt Streamerin 70.000 neue Follower

In ihrem ersten Stream nach dem Video wurde sie von hunderten Menschen im Chat begrüßt. Ein Abo nach dem nächsten tauchte in ihrer Alertbox auf. Christeena war sichtlich erschlagen von der Interaktion und freute sich unglaublich über den Support und die lieben Worte der Community.

Die junge Streamerin Christeena hat normalerweise wenige bis keine Zuschauer*innen. Trotzdem verfolgt sie den Traum eine große Content Creatorin für das Spiel „Tower of Fantasy“ zu werden. So sitzt sie vor wenigen Tagen in ihrem Stream, als ein neuer Zuschauer mit dem Namen Karve7 im Chat auftaucht.

