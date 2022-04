Vielleicht sollte es Streamer Trymacs nach seinem Boxkampf im Rahmen der Great Fight Night erst mal langsam angehen lassen, schließlich zog der ein oder andere Schlag gegen „das eiserne Kinn“ von Kollegen MckyTV auch Max’ Handgelenk ordentlich in Mitleidenschaft.

Aber auch ein voll bandagierter rechter Arm hält den Influencer nicht davon ab, weiterhin Fortnite via Twitch zu streamen.

Wie auch Internet-Urgestein Unge wird Trymacs von der Firma HI-TECH mit einem Gaming-PC ausgestattet. Wir werfen einen Blick auf sein Setup!

Immer hart am Grinden – Das Gaming Setup von Trymacs

Max’ Gaming-PC-Modell hört auf den Namen TOXIC und soll speziell für den Streamer angepasst worden sein. Das Setup rund 4.700 Euro und befindet sich damit in einem ähnlichen Preissegment wie die Ausrüstung von Kollege Unge.

Im Vergleich zu dem, was Knossi und MontanaBlack sich leisten, kann man hier schon fast von einem Schnäppchen sprechen. Nichtsdestotrotz lohnt sich auch hier ein genauer Blick auf die einzelnen Komponenten, da beim Selbst-Zusammenbauen nochmal ordentlich gespart werden kann.

Trymacs’ Setup setzt sich wie folgt zusammen:

Gekühlt wird die CPU, ein AMD Ryzen 9 5950X mit satten 4,9 GHz Leistung, mithilfe der ENERMAX AquaFusion 240. In puncto Grafik hat er die GeForce RTX 3080 Ti von KFA2 verbaut.

Als Datenträger wurden die HDD – TOSHIBA Festplatte mit 1TB samt SSD von SAMSUNG PM9A1 512GB, M.2 integriert, damit er genug Speicherplatz auf der HDD zum Auslagern von Daten hat, während die SSD zum schnellen Arbeiten mit Programmen ihre Arbeit macht.

Razer Key Light Chroma: Rückt euch beim Streamen ins rechte Licht

Gehört ihr beim Thema PC zum Team Do it Yourself oder zahlt ihr gerne mehr für den Luxus, dass euch diese Arbeit abgenommen wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!