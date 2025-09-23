Tracer kehrt ins Spiel zurück – Overwatch 2 behebt kritischen Spielfehler

Tracer, eine der bekanntesten Helden aus Overwatch 2, ist nach einer kurzen Abwesenheit wieder im Stadion-Modus des Spiels verfügbar. Nachdem sie vorübergehend deaktiviert wurde, aufgrund eines Spielfehlers, der das Spiel beeinträchtigte, können Spieler nun erneut auf diese ikonische Schadensheldin zurückgreifen.

Rückkehr von Tracer ins Stadion

Was führte zur Deaktivierung von Tracer? Tracer wurde am 18. September 2025 aus dem Stadion-Modus entfernt, nachdem ein Fehler entdeckt wurde, der es ihr ermöglichte, durch den Kauf und Verkauf von Gegenständen ihre Gesundheitswerte zu manipulieren. Ihr Rückruf-Fähigkeit erlaubte es ihr, zu einem früheren Gesundheitszustand zurückzukehren, was zu einer erheblichen Erhöhung ihrer Gesundheit führte, über 1500 hinaus, was das Spiel unausgewogen machte.

Der Fehler wurde am 22. September 2025 behoben, und Tracer ist nun wieder im Stadion-Modus verfügbar. Laut Aaron Keller, dem Game Director von Overwatch 2, wurde der Fehler ausgemerzt, sodass du nun wieder mit Tracer ins Gefecht ziehen kannst.

Neue Helden im Stadion-Modus erwartet

Welche Helden könnten als nächstes kommen? Mit der Ankunft von Saison 19 am 14. Oktober 2025 wird erwartet, dass weitere Helden dem Stadion-Modus hinzugefügt werden. Obwohl die genauen Helden noch nicht bestätigt sind, werden Sojourn und Torbjörn als mögliche Kandidaten gehandelt. Du kannst gespannt sein, welche Helden als Nächstes den Weg ins Spiel finden werden.

In der Zwischenzeit bietet Overwatch 2 zahlreiche Events, die deine Aufmerksamkeit verdienen. Das Play Like Luka Event läuft noch bis zum 26. September 2025, und das Overwatch 2 x Persona 5 Crossover-Event bis zum 30. September 2025. Auch die dritte Jubiläumswoche von Overwatch 2 hat begonnen und bringt neue Spielmodi und Belohnungen mit sich.

Tracer: Eine Ikone von Overwatch

Wie hat sich Tracer über die Jahre entwickelt? Tracer, mit bürgerlichem Namen Lena Oxton, ist seit ihrer ersten Erscheinung im Overwatch Cinematic Trailer eine zentrale Figur der Serie. Ihre Fähigkeit, sich durch die Zeit zu bewegen, macht sie zu einer einzigartigen Schadensheldin im Spiel. Trotz ihrer geringen Gesundheit ist sie durch ihre hohe Mobilität und ihre Fähigkeit, sich schnell aus gefährlichen Situationen zu befreien, äußerst effektiv.

Seit der Einführung von Overwatch 2 wurden einige ihrer Fähigkeiten angepasst, um den neuen Spielmodus und die Teamgrößen besser zu unterstützen. Tracer blieb jedoch stets eine der populärsten Figuren, sowohl in der Community als auch in der offiziellen Overwatch-Medienberichterstattung.

Deine Meinung zählt!

Was denkst du über die Rückkehr von Tracer in den Stadion-Modus? Welche Helden würdest du gerne in Zukunft im Stadion sehen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren unten!