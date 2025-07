Tomb Raider-Verzögerung: Fans müssen bis 2026/27 warten!

Es sind sieben Jahre vergangen, seitdem das letzte Tomb Raider-Spiel, Shadow of the Tomb Raider, veröffentlicht wurde. Crystal Dynamics hat 2022 die Arbeit am nächsten Tomb Raider-Spiel angekündigt, jedoch gab es seitdem kaum Neuigkeiten dazu. Diese Unsicherheit hat bei vielen Fans Sorgen über die Zukunft des Spiels ausgelöst. Die neuesten Informationen tragen leider nicht zur Beruhigung dieser Bedenken bei.

Herausforderungen bei Crystal Dynamics

Welche Probleme beeinflussen die Entwicklung von Tomb Raider? Laut Berichten wurde bei Microsoft eine Vielzahl großer Projekte eingestellt, was auch Xbox Games betrifft. Kotaku-Reporter Ethan Gach bemerkte, dass Crystal Dynamics Schwierigkeiten mit Tomb Raider habe. Diese Information wurde im Zusammenhang mit einem anderen Projekt von Crystal Dynamics erwähnt, einem Reboot von Perfect Dark, das nun gestrichen wurde.

Gach ging nicht detailliert darauf ein, warum er glaubt, dass das Studio mit einer seiner größten Marken kämpft. Es ist unklar, ob er über neue Informationen verfügt oder lediglich darauf hinweist, dass wir seit der Ankündigung des Spiels kaum etwas Neues gesehen haben. Diese Aussage ist jedoch nicht die einzige beunruhigende Information über die Fortschritte bei der Entwicklung des nächsten Tomb Raider-Spiels.

Finanzielle Berichte und mögliche Verzögerungen

Was deutet auf eine Verzögerung des nächsten Tomb Raider-Spiels hin? Crystal Dynamics wurde zur gleichen Zeit von der Embracer Group übernommen, als die Arbeit am nächsten Tomb Raider-Titel bekanntgegeben wurde. Der neueste Finanzbericht von Embracer könnte eine Verzögerung des nächsten Spiels der Reihe nahelegen.

Embracers Finanzbericht für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 stellt fest, dass ein erwartetes AA-Spiel voraussichtlich noch einige Quartale zur Überarbeitung benötigen wird und möglicherweise im Geschäftsjahr 2026/27 veröffentlicht wird. Obwohl das Spiel nicht namentlich genannt wird, ist es wahrscheinlich, dass damit der nächste Tomb Raider-Titel gemeint ist. Schließlich ist dieses Spiel trotz der Entwicklung seit 2022 nicht unter den bevorstehenden Veröffentlichungen aufgeführt.

Was bedeutet das für die Zukunft von Lara Croft?

Wie sieht die Zukunft der Tomb Raider-Serie aus? Obwohl sich Spieler erhofft hatten, beim Summer Game Fest im Juni etwas über den nächsten Tomb Raider-Titel zu erfahren, wurde diese Hoffnung nicht erfüllt. Jetzt, da ein weiteres Projekt von Crystal Dynamics gestrichen wurde, könnte der Entwickler sich möglicherweise wieder auf das nächste Spiel konzentrieren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir noch eine Weile warten müssen, um etwas Konkretes über die Zukunft der Hauptserie von Lara Croft zu erfahren.

Auf der positiven Seite scheint das Projekt nicht vollständig eingestellt worden zu sein. Gleiches kann nicht für die TV-Adaption gesagt werden, die Berichten zufolge nicht mehr zustande kommt. Tomb Raider-Fans haben jedoch dennoch etwas, worauf sie sich freuen können: Das kommende Brettspiel bietet eine andere Möglichkeit, sich mit dem Franchise zu beschäftigen. Auch wenn die nächste neue Ausgabe noch auf sich warten lässt, können wir uns zumindest auf Lara Crofts Abenteuer in irgendeiner Form einlassen.

