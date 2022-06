TikTok hat einen neuen Champion: Khaby Lame konnte die bisherige Spitzenreiterin Charli D’Amelio jetzt tatsächlich überholen, was die Anzahl an Followern angeht. Während Charli D’Amelio bei momentan 142,3 Millionen Followern steht, kommt Khaby Lame aktuell auf 142,7 Millionen.

TikTok-Comedian Khaby Lame überholt Charli D’Amelio

Darum geht’s: TikTok stellt eine der am schnellsten wachsenden und beliebtesten Social-Media-Plattformen dar. Trotz massiver Datenschutz-Probleme wird die App vor allem unterwegs und von vielen jungen Menschen exzessiv genutzt. In erster Linie funktioniert das Ganze über kurze Videos, die cool, interessant oder witzig sein sollen. Wie bei YouTube, Twitter, Twitch und Co gibt es unzählige Content Creator, die eigentlich jegliches Thema abdecken.

Schon seit einer ganzen Weile hat sich eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden größten Accounts auf TikTok mit den meisten Followern abgezeichnet. Dabei handelt es sich um Khabane Lame aka Khaby Lame und Charli D’Amelio. Wir haben bereits in diesem PlayCentral-Artikel aus dem Februar davon berichtet, das Charli D’Amelios Tage an der Spitze gezählt sein dürften:

Aufholjagd auf TikTok: Khaby Lame könnte Charli D’Amelio um Spitzenposition bringen

Neuer Top-Account gedroppt: Schon seit einer ganzen Weile konkurrieren die beiden Accounts also um die Spitze und jetzt ist es soweit.

Khaby Lame hat mit seinen Comedy-Inhalten die Influencerin überholt, die vor allem mit Lipsynch-Videos samt Tanzeinlagen begeistern konnte.

Das verdeutlicht gleichzeitig auch ganz gut, welche Inhalte auf TikTok am besten funktionieren: Spaßiges mit Humor oder Videos, die sich um Musik drehen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Dass es so gekommen ist, wirkt angesichts des Wachstums der Plattform und des Accounts von Khaby Lame nicht besonders überraschend. Immerhin hieß es im Februar noch, dass der Comedian mit seinen Reaction-Videos und anderen Inhalten stolze 2,2 Millionen neue Fans im Monat hinzu gewinnen kann. Dafür war Charli D’Amelio die erste Person auf TikTok mit über 100 Millionen Followern, wofür sie auch ins Guiness-Buch der Rekorde gekommen ist.

Was haltet ihr generell von TikTok? Welchen der beiden Accounts mögt ihr lieber? Schreibt es uns in die Kommentare.