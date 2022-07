TikTok: Skelett hinter Badezimmerspiegel geht viral

Auf TikTok tummeln sich unglaublich viele Creator, die alle den nächsten viralen Hit starten wollen. Seien es Videos zu beliebten Soundclips auf der Plattform oder Menschen, die ihre Erfahrungen mit anderen teilen und Geheimnisse bekannter Fast-Food-Ketten ausplaudern – Hauptsache der Inhalt ist interessant und der Algorithmus greift es auf und macht das Video populär.

Und manchmal sind diese Videos einfach so schräg und unglaublich, dass sie nicht anders können, als bekannt zu werden. So auch bei der Nutzerin kzwpg, die vor kurzem viral ging, nachdem ihre Familie ein Skelett hinter einem Badezimmerspiegel in ihrem Haus gefunden hat.

TikTok-Nutzerin findet Skelett hinter Spiegel

Es klingt unglaublich, ist aber scheinbar genau so passiert: kzwpg, deren richtiger Name Kaleigh ist, wurde über Nacht auf der Plattform bekannt, nachdem ihre Familie während einer Hausrenovierung ein Skelett hinter einem Badezimmerspiegel gefunden hatte. Die Knochen waren zum Glück nicht echt, dafür aber der anfängliche Schock über den Fund.

Das am 17. Juni hochgeladene Video des Fundes wurde fast fünf Millionen Mal aufgerufen und erhielt Tausende von Kommentaren. Kaleigh war schockiert, dass der Gruselfund scheinbar jahrelang hinter ihrem Spiegel gehaust hat. Im Text unter dem Video heißt es: „Ich wohne hier seit sechs Jahren und dieses Skelett hat mich die ganze Zeit hinter dem Badezimmerspiegel beobachtet.“

Ein ausgeklügelter Streich

Als die Familie die Trockenbauwand, die die Halloween-Deko verdeckte, weiter entfernte, stellten sie fest, dass es sogar mit einem Hemd und einer Jeans bekleidet war und eine Notiz in der Hemdtasche trug.

„Buh! Hab ich dich erschreckt? Jason Lane, 2013“, stand auf dem Zettel, der zeigte, dass es sich um einen ausgeklügelten Streich des ehemaligen Bewohners des Hauses handelte. In einem anderen Kommentar erwähnte Kaleigh, dass Jason in der Gesäßtasche der Jeans auch einen USB-Stick mit alten Fotos aus der Zeit, als das Haus noch seinem Großvater gehörte, hinterlassen hat.

Nachahmung vorprogrammiert

Kaleighs Zuschauer*innen haben in den Kommentaren unter dem Video erklärt, dass sie in Zukunft etwas Ähnliches mit ihren Häusern machen wollen. Wundert euch also nicht, wenn auch ihr irgendwann einmal ein Plastikskelett in den Wänden eures Hauses findet, wenn ihr renoviert. Die Vorbewohner haben sich dann wohl Jason Lane als Vorbild genommen.