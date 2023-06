The Witcher: Neuer Trailer zu Staffel 3 zeigt die Wilde Jagd

Schon bald startet die dritte Staffel von The Witcher bei Netflix. Kurz vor dem Release bekommen wir den ersten ausführlichen Trailer zu sehen.

Henry Cavills fulminanter Abschied als Witcher

Beim gestrigen Summer Game Fest 2023 ging es nicht ausschließlich um Spiele. Ganz überraschend kündigte Host Geoff Keighley die Premiere eines neuen, großen Trailers zur dritten Season der Hexer-Saga an.

Im fast dreiminütigen Video ist auch die Wilde Jagd zu sehen, die Fans der Spielreihe bereits aus The Witcher 3 kennen. Zudem wird es die letzte Staffel mit Henry Cavill in der Rolle des Geralt von Riva sein, ehe Liam Hemsworth ab Staffel 4 übernimmt.

Der neue Trailer verspricht jede Menge Action und Magie und könnte das bisherige Highlight des Fantasy-Epos werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Darum geht es in The Witcher Staffel 3

Quasi der ganze Kontinent macht Jagd auf Ciri – darunter auch ihr eigener Vater, Kaiser Emhyr var Emreis. Neben allerlei dunklen Kreaturen, gehören auch Francesca Findabairs Elfen zu den Verfolgern, denen sich Ciri, Geralt und Yennefer stellen müssen.

Zusammen fliehen die drei deshalb auf die Insel Thanedd. Dort befindet sich auch die Zauberschule Aretuza, wo Ciris magische Ausbildung vorangebracht werden soll. Statt des erhofften Schutz, finden sie sich „in einem Strudel aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat wieder.“

Laut Showrunnerin Lauren Hissrich wird Cavill mit den letzten Folgen der „heldenhafteste Abschied“ bereitet. Zudem soll die kommende Season „am ehesten einer Eins-zu-Eins-Adaption der Bücher“ entsprechen.

Season 3 wird in zwei Teilen bei Netflix veröffentlicht. Volume 1 (5 Episoden) erscheint am 29. Juni und Volume 2 (3 Episoden) folgt am 27. Juli 2023.

Während die Dreharbeiten an Season 4, mit Liam Hemsworth in der Hauptrolle, voraussichtlich ab Herbst 2023 starten sollen, wurde derweil bereits eine fünfte Staffel bestätigt. Zudem soll in Staffel 4 ein berühmter Hollywood-Star in die Rolle des beliebten Charakters Regis schlüpfen.