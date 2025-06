The Witcher – Neue Abenteuer von jungem Geralt: Buch klärt Altersrätsel auf

The Witcher: Crossroads of Ravens hat kürzlich mit einem neuen Einblick in den jungen Geralt für Aufsehen gesorgt. In den meisten Medien wird Geralt als ein etwas älterer Mann dargestellt, der dank seiner Mutationen langsamer altert. Doch das nächste Witcher-Buch erzählt von Geralts frühesten Abenteuern. Geschrieben vom Schöpfer Andrzej Sapkowski, wurde das Buch im Dezember 2024 in Polen veröffentlicht und wird am 30. September 2025 ins Englische übersetzt.

Das Cover von Crossroads of Ravens zeigt einen jungen Geralt im Mittelpunkt, der sich dennoch stark an das Bild anlehnt, das die Fans kennen und lieben. Interessanterweise ist sein Haar genauso weiß, wie man es aus der Serie kennt. Diese Farbe hat nichts mit Geralts Alter zu tun, sondern mit den Mutagenen in seinem Körper. Die Darstellung eines jüngeren Charakters stellt immer eine besondere Herausforderung dar, da der Künstler ihn vertraut, aber dennoch unterschiedlich aussehen lassen muss. Das Cover von Crossroads of Ravens meistert diese Herausforderung hervorragend.

Die Handlung des neuen Buches

Was erwartet dich in Crossroads of Ravens? Das Buch spielt im Jahr 1229, als Geralt ein 18-jähriger Absolvent von Kaer Morhen ist. Die Geschichte zeigt, wie er von einem Hexer namens Preston Holt unter die Fittiche genommen wird und in seine Rolle hineinwächst. Ein interessantes Detail: Die Veröffentlichung des Buches half, eine lange Diskussion unter den Fans zu klären. Bisher spekulierte man, dass Geralt über 100 Jahre alt sei, doch Crossroads of Ravens legt sein Alter bei 57 Jahren fest, als das letzte Buch endet.

Unklar ist, ob Crossroads of Ravens Auswirkungen auf andere Medien des Witcher-Universums haben wird. Da die Netflix-Serie ihrem Ende entgegengeht und The Witcher 4 noch in weiter Ferne liegt, bleibt abzuwarten, wie sich das Buch in das bestehende Universum einfügt. Für diejenigen, die mehr über Geralts früheste Abenteuer erfahren möchten, ist Crossroads of Ravens derzeit die einzige Quelle.

Die Bedeutung für die Witcher-Reihe

Wie beeinflusst das Buch die Gesamtgeschichte von The Witcher? Mit Crossroads of Ravens erweitert Andrzej Sapkowski die bekannten Geschichten um Geralt und bietet einen neuen Blickwinkel auf seine Vergangenheit. Dies könnte interessante neue Einblicke in seine Entwicklung als Charakter geben, die bisher nicht beleuchtet wurden. Die Fans dürften gespannt sein auf die neuen Abenteuer und die Möglichkeit, mehr über die Anfänge dieses ikonischen Charakters zu erfahren.

Die Nachfrage nach dem Buch war groß, und obwohl der Verlag keine genauen Verkaufszahlen nennt, verkaufte es sich in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung in Polen über 20.000 Mal. In Kombination mit den geplanten limitierten Editionen und dem kommenden Hörbuch ist das Interesse an der Geschichte ungebrochen.

Deine Meinung ist gefragt

