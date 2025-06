The Witcher 4 – Erste Einblicke in das neue Abenteuer mit Unreal Engine 5

Die Welt von The Witcher kehrt zurück, und das mit einem brandneuen Look für das kommende Spiel The Witcher 4. CD Projekt Red, das polnische Entwicklerstudio, das sich durch die Arbeit an der Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077 einen Namen gemacht hat, plant, seine Fans mit einem ersten Einblick in das neue Spiel zu belohnen. Trotz des enormen Erfolgs von The Witcher 3: Wild Hunt hat es fast ein Jahrzehnt gedauert, bis die Serie wiederbelebt wird.

CD Projekt Red hat seine Entwicklungsprozesse überarbeitet und plant, die Welt von The Witcher in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Mit der Ankündigung, dass The Witcher 4 auf der Unreal Engine 5 basiert, anstatt auf ihrer bisherigen internen REDengine, verspricht das Studio eine technische Weiterentwicklung, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben soll.

Erste Einblicke in The Witcher 4

Welche Neuigkeiten erwarten uns diese Woche? CD Projekt Red wird während des State of Unreal Events am 3. Juni 2025 um 15:30 Uhr MESZ neue Details zu The Witcher 4 präsentieren. Es wird erwartet, dass die Entwickler Einblicke in die innovative Technologie und die Features geben, die das Spiel antreiben werden. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass wir direktes Gameplay zu sehen bekommen, könnte ein erster Blick auf die in der Engine erstellte Welt gewährt werden, um die beeindruckenden visuellen Fortschritte zu demonstrieren.

Die Entscheidung, zur Unreal Engine 5 zu wechseln, ermöglicht es CD Projekt Red, Entwickler anzuziehen, die bereits mit dieser weit verbreiteten Technologie vertraut sind. Dies könnte den Entwicklungsprozess glätten und die Produktionsdauer verkürzen. Die Unreal Engine 5 bietet viele fortschrittliche Funktionen, darunter Lumen für dynamische Beleuchtung und Nanite für detaillierte Geometrie, die The Witcher 4 in ein visuell beeindruckendes Abenteuer verwandeln könnten.

Die Rückkehr in die Welt von The Witcher

Wer wird in The Witcher 4 im Mittelpunkt stehen? Anders als in den vorherigen Titeln wird in The Witcher 4 Ciri, die Adoptivtochter von Geralt von Riva, die Hauptrolle übernehmen. Diese Entscheidung wird von den Entwicklern als „sehr organische, logische Wahl“ beschrieben. Ciri, die als angehende Monsterjägerin dargestellt wird, bietet den Spielern eine neue Perspektive und eine Weiterentwicklung des bisherigen Gameplays.

Die Handlung von The Witcher 4 wird nach den Ereignissen von The Witcher 3: Wild Hunt spielen und als Einstiegspunkt für neue Spieler dienen, während sie gleichzeitig die Geschichte für Veteranen der Serie fortsetzt. Die Entwickler streben an, mehr narrative Entscheidungen und eine größere Kohärenz zwischen Hauptmissionen, Nebenquests und offenen Weltaktivitäten zu bieten.

Zukunftsaussichten für The Witcher 4

Wann können wir mit der Veröffentlichung von The Witcher 4 rechnen? Obwohl die Fans gespannt auf die Rückkehr in die Welt von The Witcher warten, wird das Spiel voraussichtlich nicht vor 2027 veröffentlicht. Die Entwicklungsphase ist umfangreich, und CD Projekt Red hat angekündigt, dass sie die Qualität des Spiels über einen voreiligen Release stellen.

CD Projekt Red hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, herausragende Rollenspiele zu entwickeln, und mit der Erfahrung aus Cyberpunk 2077 und den technologischen Fortschritten der letzten Jahre könnte The Witcher 4 ein Meisterwerk werden.

Was denkst du über die Rückkehr von The Witcher und die Entwicklung von The Witcher 4? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren unten!