Wir wissen schon so einiges über The Medium, doch die große Frage nach dem Release-Datum verblieb bis zuletzt ungeklärt. Wann erscheint The Medium? Dank eines neuen Trailers wissen wir es jetzt endlich! Hier haben wir den Trailer für euch eingebunden:

The Medium kein Launch-Titel für Xbox Series X/S

„The Medium“ von den Horrormeistern bei Bloober Team (Blair Witch, Layers of Fear) erscheint am 10. Dezember 2020.

Das heißt, es ist kein Launch-Titel für die Xbox Series S und Xbox Series X, wird dann aber zeitnahe im Dezember für die Konsolen und den PC erscheinen.

Freut euch zum Ende des Jahres also auf eine Hommage an die Survival-Spiele der 90er-Jahre, die hier ebenfalls wie früher in der Third-Person-Sicht stattfindet und den Psychohorror, ähnlich wie in der „Silent Hill“-Reihe, aufs Tablett serviert.

In duale Realitäten wandelnd, müssen wir uns in die Haut von Protagonistin Marianne durch den psychologischen Terror kämpfen, den ein Medium in dieser unwirklichen, alternativen Realität erlebt.

Der besondere Twist sieht vor, dass wir die Heldin durch zwei Welten gleichzeitig in einer Art Splitscreen steuern. Der Dualismus wird ein großes Faktor im Spiel darstellen, die Kehrseite von allem wird also äußerst stark thematisiert, ohne dabei zu richten, erklären die Entwickler:

The Medium – Behind-the-Scenes-Video verdeutlicht zugrunde liegenden Horror

Das dunkle Übel The Maw, das in den Schatten lauert, wird vom Starsprecher Troy Baker vertont. Und eine weitere Branchengröße ist an Bord: Akira Yamaoka, der den Soundtrack beisteuert. Er ist das Mastermind hinter dem Score aus Silent Hill. Der Titel lässt also nicht unbegründet die Horrorfans aufhorchen.