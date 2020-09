Diese Custom-Map zu Amnesia: The Dark Descent müsst ihr gespielt haben! In dieser Idee treffen die beiden Gruselwelten aufeinander. In der Engine von Amnesia spielt ihr also eine Karte, die an Silent Hill angelehnt ist. Das Ergebnis ist nicht von schlechten Eltern.

Silent Hill-Urvater kehrt für Reboot zurück – Gerücht

Aktuell gibt es diverse Spekulationen, dass Konami drauf und dran ist, ein neues Silent Hill zu entwickeln. Insider sprechen sogar von zwei Titeln, einem vollwertigen Reboot der Serie und einem Telltale-ähnlichen Episodenspiel. Offiziell ist hier zwar noch nichts, aber Konami hat vor einiger Zeit getwittert, dass sie ihre SH-Fans nicht vergessen haben. Nun.

Silent Hill: Zeitvertreib bis zum Reboot

Aber vorerst werfen wir einen Blick auf die neue Karte von Modder TrollForce. Die Karte mit dem Namen Silent Hill Respite ist eine Art Tribut an die Horrorreihe. Es gibt unzählige Referenzen und Zitate, die sich auf die ersten vier Ableger der Reihe beziehen.

Dabei ist die Map in einem einzigen Raum angesetzt. Sie erinnert also ein wenig an „Silent Hill 4: The Room“ oder gar Silent Hills (PT). Es ist wenig überraschend das Café 5to2 aus dem Originalspiel. Werder ihr alle Easter-Eggs erkennen? Hier erhaltet ihr einen kleinen Ersteindruck:

Laut Aussage des Entwicklers hat es rund einen Monat gedauert, die Map in der Form zu vervollständigen, wobei die Texturen am meisten Zeit in Anspruch genommen haben. Wenn ihr die Karte selbst ausprobieren möchtet, könnt ihr sie hier herunterladen.

Davon ab könnt ihr euch natürlich auch am Neuzugang bei Dead by Daylight versuchen. Hier gab es jüngst Zuwachs in Form von Pyramide Head und Cheryl Mason, die in dem asymmetrischen Horrorspiel nun gespielt werden können.