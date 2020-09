The Medium – Story-Trailer zeigt The Maw, Antagonist vertont von Troy Baker

Bloober Team, die Macher von Layers of Fear und Blair Witch erschaffen ein neues, dunkles Meisterwerk. Mit The Medium erwartet uns ein neues Horror-Spektakel, das mit einer dualen Weltenmechanik an Psycho-Horrorspielen wie Silent Hill erinnert.

Abseits der normalen Welt, wie wir sie kennen, wird Protagonistin Marianne nämlich durch die feindliche Geisterwelt stapfen. Eine Fähigkeit, die sie als Medium mitbringt.

The Medium vs. Antagonist The Maw (Troy Baker)

Wer sich in dieser Parallelwelt so alles umhertreibt, sehen wir in dem nachfolgenden Story-Trailer, der jüngst zum Spiel veröffentlicht wurde.

Dass mit The Maw kein angenehmer Zeitgenosse auf uns wartet, können wir nun schon ansatzweise erahnen. Die Tatsache, dass der Antagonist von Troy Baker gesprochen wird, der dem Charakter den nötigen Biss verleiht, tut dem Ganzen keinen Abbruch.

„Geboren aus der Wut.“

Der Story-Trailer zeigt die dunklen Ursprünge von The Maw auf. Es ist im Grunde eine alptraumhafte Entität, die sich uns in „The Medium“ in den Weg stellen wird.

Davon ab sehen wir sogar noch eine mysteriöse Frau, die durch ihre Maske nur noch geheimnisvoller wirkt. Ihre Identität bleibt vorerst unbekannt.

Der Release von The Medium findet im Winter 2020 statt. Das Horrorspiel wird für die Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Es soll rund 50 Euro kosten, die PC-Version kostet via Steam 41,99 Euro.