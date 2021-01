The Medium: So funktioniert das Entwickeln von Fotos – Lösung (Guide)

In dem Horrortitel The Medium gelangt ihr recht früh im Spiel an die Stelle, bei der Protagonistin Marianne in der Wohnung ihres Vaters ein für sie sehr wichtiges Foto entwickeln muss. Zwar ist dieses erste Rätsel im Spiel nicht sonderlich kompliziert, dennoch gibt es einige Kleinigkeiten, die ihr verkehrt machen könnt.

So entwickelt ihr in The Medium Fotos

In der Dunkelkammer angekommen, solltet ihr euch unbedingt die kurze Gebrauchsanweisung zu Gemüte führen, die den Entwicklungsprozess von Fotos im Detail erklärt. Die Anleitung befindet sich mit Klebestreifen an den Fliesen gegenüber der drei unterschiedlichen Flüssigkeiten befestigt.

Wie man Fotos entwickelt:

Foto für 5 Sekunden belichten

Für 3 Sekunden in Multigrade tauchen

Für 3 Sekunden in Stoppbad tauchen

Für 3 Sekunden in Fixiermittel tauchen

Nehmt nun erst einmal das Fotopapier in euren Besitz. Jetzt widmet ihr euch damit der Belichtung. Legt dazu das Fotopapier unter die Rotlichtlampe und schaltet diese für exakt fünf Sekunden an. Anschließend packt ihr das Papier wieder in euer Inventar. Als nächstes stehen die drei Flüssigkeiten auf dem Plan.

Legt das belichtete Fotopapier als erstes für genau drei Sekunden in die Multigrade-Entwicklungsflüssigkeit, die sich ganz rechts befindet. Dann ist das Stoppbad in der Mitte an der Reihe, ebenfalls für genau drei Sekunden. Als letztes müsst ihr das Fotopapier in das Fixiermittel auf der linken Seite tauchen – auch hier wieder für drei Sekunden. Habt ihr die Reihenfolge genau wie die vorgegebenen Zeiten exakt eingehalten, sollte das Foto erfolgreich entwickelt worden sein.

Hinweis: Etwas später im Spiel müsst ihr ein weiteres Mal ein Foto entwickeln. Hierfür müssen aber erst einmal alle Flüssigkeiten sowie ein Behälter für eine von diesen gefunden werden. Da sich aber alle Gegenstände im selben Raum befinden, solltet ihr mit diesem Rätsel keine großen Probleme haben. Die Flaschen stellt Marianne automatisch vor das entsprechend gefüllte Behältnis, sodass ihr im Grunde kaum durcheinander kommen könnt. Ansonsten unterscheidet sich dieser Vorgang nicht zu dem Prozess, den wir oberhalb erklärt haben.