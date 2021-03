The Lord of the Rings: Gollum zeigt sich in erstem Gameplay-Trailer

The Lord of the Rings: Gollum ist seit einiger Zeit in Entwicklung, wurde bislang aber noch nicht mit übermäßig viel Bild- oder Videomaterial bedacht. Nun ist jedoch ein weiterer Teaser-Trailer erscheinen, der erste konkrete Einblicke ins Gameplay des kommenden Stealth-Games von Daedelic Entertainment ermöglicht.

Erstes Gameplay zu The Lord of the Rings: Gollum

In dem kommenden „The Lord of the Rings: Gollum“ wird in der „Herr der Ringe“-Welt erstmalig mehr Fokus auf eine der wichtigsten Figuren überhaupt gelegt: Gollum, der einst den Namen Sméagol trug bis er dem diabolischen Ring von Sauron verfiel.

Dafür schlüpfen Spielende in die Haut des denkwürdigen Charakters und erleben ein Stealth-Abenteuer, das ebenso Entscheidungen, Kletterpassagen, passivem Kampf und Puzzle beinhaltet. In dem neuen Gameplay-Teaser erhalten wir nun einen Blick darauf, wie diese bunte Mischung spielerisch ausfallen wird:

Der Release von für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch wurde vor einiger Zeit ins Jahr 2022 verschoben. Es dauert also noch ein Weilchen bis wir in den Geschmack des Daedalic-Spiels kommen können.

Das sagen erste Tester: Dennoch konnten bereits erste Tester Hand an LORT: Gollum legen und in einer 20-minütigen Demo verschiedene Eindrücke von dem Spiel erhalten. So betont IGN beispielsweise, dass es sich bei dem Game nicht um ein actionreiches Open-World-Spiel wie Mittelerde: Mordors Schatten handelt, sondern spielerisch an das hinterlistige und gespaltene Wesen von Gollum angepasst wurde.

The Lord of the Rings: Gollum – Erster Teaser-Trailer und Infos zum Gameplay

Demnach liegt der Fokus hierbei mehr darauf, unentdeckt zu bleiben, zu schleichen, zu klettern und ein wenig zu rätseln. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, die einzelnen Levelbereiche zu durchqueren und an Orks vorbei zu schlüpfen. Für den Notfall kann Gollum aber auch heimtückisch von hinten angreifen.