The Last of Us Unterschiede – Szenen aus dem Spiel, die die TV-Serie nicht zeigt

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ hat offiziell geendet und bleibt der Videospielvorlage weitgehend treu. Dennoch gibt es einige bemerkenswerte Momente im Spiel, die es nicht in die TV-Serie geschafft haben. Diese Unterschiede sind oft auf Budget- oder Zeitgründe zurückzuführen oder weil sie nicht in die Erzählweise der Showrunner passten.

Unvergessliche Momente aus dem Spiel

Welche Szenen fehlen in der TV-Serie? Obwohl die Serie insgesamt gelungen ist, gibt es einige Szenen, die dem Spiel eine zusätzliche Tiefe verliehen haben. Hier sind acht Momente aus „The Last of Us Part II“, die es nicht in die HBO-Serie geschafft haben:

Shimmers Tod: Einer der ersten Schicksalsschläge in „The Last of Us Part II“ ist der Tod des Pferdes Shimmer. Nachdem Ellie und Dina in Seattle ankommen, geraten sie in eine Falle, die Shimmer das Leben kostet. Diese Szene verdeutlicht die Gefahren, denen die beiden Protagonistinnen ausgesetzt sind.

Schießerei in der Schule: Nach einer Explosion wird Ellie von einem Mitglied von Abbys Crew, Jordan, gefangen genommen. Mit Dinas Hilfe kann sie entkommen, und die beiden kämpfen sich durch eine Gruppe von WLF-Soldaten, um zu fliehen.

Hillcrest: An Tag zwei in Seattle hört Ellie von jemandem, der in Hillcrest Chaos stiftet. Sie vermutet, dass es Tommy ist, und trifft schließlich auf Jesse, von dem sie annahm, er sei noch in Jackson. Gemeinsam planen sie ihre Flucht, die in einer dramatischen Verfolgungsjagd endet.

Rückblenden mit Ellie und Joel: Eine wichtige Rückblende, die es nicht in die Serie geschafft hat, zeigt Ellie und Joel auf einer Patrouille, bei der sie auf ein tragisches Paar stoßen. Diese Szene wirft Fragen über Joels Ehrlichkeit auf und vertieft Ellies Misstrauen.

Ellies Rückkehr nach Salt Lake City: Getrieben von Neugier reist Ellie allein nach Salt Lake City und entdeckt dort eine Aufnahme, die erklärt, dass sie die einzige bekannte Immune ist. Diese Entdeckung führt zu einer Konfrontation mit Joel und belastet ihre Beziehung.

Ellies Reaktion auf Dinas Schwangerschaft: Im Spiel reagiert Ellie zunächst wütend auf Dinas Schwangerschaft, was für Spannungen zwischen den beiden sorgt. In der Serie scheint sie jedoch unterstützender zu sein.

Optionale Orte im Spiel: Das Spiel bietet viele optionale Orte mit interessanten Geschichten. Ein Beispiel ist eine Bank, in der eine Gruppe von Bankräubern am Tag des Ausbruchs ihr Leben verlor. Diese Szenen bieten zusätzliche Tiefe und Kontext.

Ellies Begegnung mit Alice: Im Spiel tötet Ellie einen WLF-Hund namens Alice während eines Einbruchs in ein Aquarium. Diese Szene zeigt die Brutalität des Überlebenskampfes, wurde jedoch aus der Serie gestrichen.

Warum diese Unterschiede?

Was haben die Showrunner verändert? Die Entscheidung, bestimmte Szenen zu streichen, liegt oft in der Notwendigkeit, die Geschichte für das Fernsehformat zu straffen. Einige Szenen wurden möglicherweise weggelassen, um die Erzählung fokussierter zu gestalten oder um Budgetbeschränkungen zu berücksichtigen.

Die Auswirkungen auf die Erzählung

Wie beeinflussen diese Änderungen die Geschichte? Während die Serie den Kern der Geschichte beibehält, verleihen die fehlenden Szenen dem Spiel zusätzliche Nuancen und emotionale Tiefe. Fans des Spiels mögen diese Unterschiede bemerken, aber die Serie bleibt dennoch ein erfolgreiches eigenständiges Werk.

