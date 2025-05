The Last of Us Staffel 3 – Erscheinungsdatum und Handlung: Was wir bisher wissen

Die TV-Serie The Last of Us ist ein post-apokalyptisches Drama, das von Craig Mazin und Neil Druckmann für HBO entwickelt wurde. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel-Franchise von Naughty Dog und spielt zwanzig Jahre nach dem Ausbruch einer Pandemie, die durch eine massive Pilzinfektion verursacht wurde. Diese Infektion verwandelt die Infizierten in zombieähnliche Kreaturen und führt zum Zusammenbruch der Gesellschaft. Die Serie folgt den Hauptfiguren Joel (dargestellt von Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey), die in der ersten Staffel durch die Vereinigten Staaten reisen.

In der zweiten Staffel, die auf dem 2020 erschienenen Spiel The Last of Us Part II basiert, haben sich Joel und Ellie in Jackson, Wyoming, niedergelassen. Dort leben sie mit Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) und Ellies Freunden Dina (Isabela Merced) und Jesse (Young Mazino). Die Serie hat sich durch ihre herausragende Leistung und Produktion einen großen Zuschauerkreis aufgebaut. Doch wie sieht es mit der kommenden dritten Staffel aus?

Wann erscheint Staffel 3 von The Last of Us?

Wann ist der Release-Termin von The Last of Us Staffel 3? Derzeit gibt es von HBO keine konkreten Informationen über das Erscheinungsdatum der dritten Staffel, außer der Bestätigung, dass sie bestellt wurde. Diese frühe Bestellung könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Dreharbeiten bald beginnen. Gerüchte über einen möglichen Start der Dreharbeiten im Sommer 2025 scheinen sich verzögert zu haben.

In einem Interview mit Variety vom 4. Mai 2025 deutete die Schauspielerin Isabela Merced, die Dina spielt, an, dass sie nicht wisse, wann genau Staffel 3 gedreht werde. Auf die Frage nach einem möglichen Zeitplan antwortete sie: „Ich denke, es sollte nächstes Jahr sein.“ Sollte das zutreffen und die Dreharbeiten nicht früher beginnen, könnte die Produktion erst 2026 beginnen, was einen Erscheinungstermin Ende 2026 oder sogar 2027 wahrscheinlich macht.

Wird The Last of Us Staffel 3 verzögert?

Warum könnte Staffel 3 von The Last of Us später erscheinen? Dieses mögliche Zeitfenster würde mit der Verzögerung zwischen Staffel 1 und Staffel 2 übereinstimmen. Staffel 1 startete im Januar 2023 und endete im März desselben Jahres. Aufgrund von Hollywood-Streiks im Jahr 2023 verzögerten sich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, die schließlich im Februar 2024 begannen und im August 2024 abgeschlossen wurden, bevor sie im April 2025 Premiere feierte.

Wenn man davon ausgeht, dass die Produktion von Staffel 3 ähnlich abläuft und die Geschichte ein episches Kapitel des Spiels behandelt, könnte die dritte Staffel erst im Frühjahr 2027 auf HBO und Max Premiere feiern. Dies sind jedoch alles unbestätigte Informationen, basierend auf den bisherigen Zeitplänen der Staffeln.

Worum wird es in The Last of Us Staffel 3 gehen?

Was erwartet uns in der Handlung von The Last of Us Staffel 3? Ein Hinweis auf die Handlung von Staffel 3 wurde von der Gastdarstellerin Catherine O’Hara gegeben. In einem Interview mit Variety wurde sie gefragt, ob sie als Gail in Staffel 3 zurückkehren werde. O’Hara enthüllte, dass Serien-Showrunner Craig Mazin ihr gesagt habe, dass sie „definitiv nicht“ in der nächsten Staffel dabei sein werde.

„Es ist die Geschichte von Abby“, sagte O’Hara über The Last of Us Staffel 3. „Vielleicht. Aber ich denke, es diente dazu, Joel und Ellie zu unterstützen.“ Angesichts dieser Informationen wird Staffel 3 neue Hauptcharaktere einführen müssen, um die Fans des Spiels zu begeistern, die gespannt auf die neuen Gesichter sind, die in dieser Phase der Geschichte eine zentrale Rolle spielen.

Was denkst du, wann The Last of Us Staffel 3 erscheinen wird? Wie lange werden wir deiner Meinung nach auf weitere Episoden warten müssen? Teile deine besten Theorien in den Kommentaren mit uns!