The Last of Us Staffel 2 – Warum das beeindruckende Museums-Set geschnitten wurde

Die zweite Staffel von „The Last of Us„, die auf dem beliebten Videospiel basiert, hat sich durch ihre detailgetreue Umsetzung und aufwendige Produktion hervorgetan. Eines der bemerkenswertesten Set-Designs, das jedoch aus der finalen Serie herausgeschnitten wurde, war das Wyoming Museum of Science and History. Diese Kulisse, die Fans des Spiels aus einem eindrucksvollen Abschnitt von „The Last of Us Part II“ kennen, wurde für die Serie aufwendig nachgebaut.

Warum wurde das Museum-Set aus der Serie geschnitten?

Was führte dazu, dass das aufwendige Museum-Set nicht in der Serie zu sehen war? Trotz der immensen Anstrengungen und Kosten, die in den Bau dieses Sets gesteckt wurden, fiel es letztlich dem Schnitt zum Opfer. Laut Neil Druckmann, dem Co-Showrunner der Serie und kreativen Kopf hinter dem Spiel, war das Set so detailgetreu wie im Spiel, aber die Entscheidung fiel, es im finalen Schnitt zu kürzen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Serie einen anderen Fokus und eine abweichende Erzählstruktur verfolgt als das Spiel.

Halley Gross, die Co-Autorin der Serie, beschrieb das Erlebnis des Sets als eine der bewegendsten und immersivsten Erfahrungen, die sie je hatte. Dies zeigt, dass das Set nicht nur für die Fans, sondern auch für die Macher von großer Bedeutung war.

Die Bedeutung des Museums im Spiel

Welche Rolle spielt das Museum im Videospiel? Das Wyoming Museum of Science and History ist im Spiel „The Last of Us Part II“ ein zentraler Schauplatz in einer Rückblende zu Ellies 16. Geburtstag. Joel, eine der Hauptfiguren, bringt Ellie als Überraschung dorthin, was eine emotionale und bedeutungsvolle Szene schafft. Ellie, die in einer post-apokalyptischen Welt aufgewachsen ist, ist fasziniert von der Geschichte und den Möglichkeiten der Raumfahrt, die im Museum thematisiert werden.

Im Spiel haben die Spieler die Möglichkeit, das Museum in ihrem eigenen Tempo zu erkunden, was eine tiefere Verbindung zur Geschichte und den Charakteren ermöglicht. Diese Freiheit fehlt in der Serienadaption, wo das Museum nur einen kurzen Auftritt hat.

Reaktionen und Emotionen hinter den Kulissen

Wie reagierten die Macher auf das erstellte Set? Neil Druckmann erinnerte sich an einen emotionalen Moment, als er zwei Vertretern des Spielestudios Naughty Dog das noch nicht vollendete Set zeigte. Die beiden waren so überwältigt von der Authentizität und Detailtreue, dass sie zu Tränen gerührt waren. Diese Reaktion zeigt, wie wichtig es für die Macher ist, die Essenz des Spiels in der Serie zu bewahren.

Halley Gross betonte, dass vieles von dem, was für das Publikum unsichtbar bleibt, aufgrund der Kürzungen nicht gezeigt wurde. Dies umfasst unter anderem einen ganzen Rover und ein Atrium mit Dinosaurierskeletten, das Ellie im Spiel interaktiv erleben kann.

Unterschiede zwischen Spiel und Serie

Warum gibt es Unterschiede zwischen Spiel und Serie? Der Unterschied in der Screentime des Museums ist ein perfektes Beispiel für die Unterschiede zwischen dem Medium TV und dem originalen Videospiel. Während das Spiel den Spielern die Freiheit gibt, die Umgebung in ihrem eigenen Tempo zu erkunden, muss die Serie eine straffere Erzählweise wählen. Dadurch werden bestimmte Szenen, so aufwendig sie auch gestaltet sein mögen, gekürzt oder ganz weggelassen.

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ endet am Sonntag, den 25. Mai 2025 um 21 Uhr CET auf HBO. Für Fans, die das Museum und andere Schauplätze intensiver erleben möchten, bietet sich das Spiel „The Last of Us Part II“ an.

Was denkst du über die Entscheidung, das Museum-Set aus der Serie zu schneiden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!