The Last of Us Staffel 2 – Langsames Erzähltempo enttäuscht viele Fans

Die zweite Staffel von The Last of Us steht kurz vor ihrem Abschluss, doch das Erzähltempo der Serie hat viele Fans enttäuscht. Basierend auf der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog, spielt die Serie in einer post-apokalyptischen Zukunft, in der eine Pilzinfektion die Menschheit in zombieartige Kreaturen verwandelt hat. Joel Millers (Pedro Pascal) Rettung der immunen Ellie Williams (Bella Ramsey) am Ende der ersten Staffel hat die Geschichte auf den Kopf gestellt.

Die zweite Staffel fokussiert sich auf Ellies Rachefeldzug gegen Abby Anderson (Kaitlyn Dever), die Joel ermordet hat. Gleichzeitig entstehen Konflikte zwischen rivalisierenden Fraktionen, und Ellie verliebt sich in Dina (Isabela Merced), die schwanger ist. Diese neuen Handlungsstränge haben das Tempo der Serie verlangsamt und von der intensiven Darstellung von Gewalt und Rache, die das Spiel auszeichnete, abgelenkt.

Wie beeinflusst das langsame Erzähltempo die Serie?

Was ist das Hauptproblem mit der zweiten Staffel von The Last of Us? Die Entscheidung, das zweite Spiel in drei Staffeln zu unterteilen, hat das Tempo der Serie erheblich verlangsamt. Während die schauspielerischen Leistungen und die detaillierte Weltgestaltung weiterhin überzeugen, droht das langsame Erzähltempo die Spannung zu zerstören. Ein dreimonatiger Zeitsprung nach Joels Tod lässt Ellies und Dinas Reise eher wie einen Ausflug erscheinen, anstatt eine gefährliche Mission.

Ellies Reaktion auf Dinas Schwangerschaft unterscheidet sich ebenfalls stark vom Spiel. Statt der im Spiel gezeigten Verbitterung, wirkt sie in der Serie erfreut. Dies nimmt dem Moment die Intensität und zeigt, wie sehr sich die Serie von ihrem Ursprung entfernt hat. Ellies Konfrontation mit Nora (Tati Gabrielle) in Episode 5 zeigt endlich ihre Wut, doch es fühlt sich an wie ein harter Stimmungswechsel nach den vielen leichten Momenten zuvor.

Verändert die Serie grundlegende Aspekte des Spiels?

Wurden durch die Anpassungen der Serie wichtige Aspekte des Spiels verändert? Die Serie hat einige Handlungsstränge erweitert, die im Spiel nur am Rande behandelt wurden. Die Beziehung zwischen Ellie und Dina wird über vier Episoden hinweg aufgebaut, was den Charakteren mehr Tiefe verleiht. Auch der Konflikt zwischen den Seraphiten und der Washington Liberation Front wird ausführlicher dargestellt. Trotzdem hat sich die Serie in der zweiten Staffel von dem entfernt, was das Spiel großartig machte.

Die Entscheidung, die Geschichte auf drei Staffeln zu strecken, könnte es der Serie ermöglichen, die post-apokalyptische Welt des Spiels detaillierter darzustellen. Doch dies geschieht auf Kosten der zentralen Botschaft über Gewaltkreisläufe, die das Spiel so eindrucksvoll vermittelte.

Was bedeutet dies für die Zukunft der Serie?

Bleibt das langsame Tempo auch nach Staffel 2 ein Problem? Mit nur zwei verbleibenden Episoden in Staffel 2 und der Veröffentlichung von Staffel 3 im Jahr 2027 drohen langweilige Wartezeiten zwischen den spannenden Momenten des Spiels. Die erste Staffel bewies, dass Anpassungen das narrative Gesamterlebnis verbessern können, wobei die zweite Staffel jedoch Schwierigkeiten hat, diesen Balanceakt aufrechtzuerhalten.

Die neuen Episoden von The Last of Us erscheinen wöchentlich sonntags auf Max.