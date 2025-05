The Last of Us – Staffel 2: Ellies düstere Rache nach Joels Schicksalsschlag

The zweite Staffel von „The Last of Us“ hat einen der dunkelsten Momente aus dem Spiel noch intensiver gestaltet. Fans der Serie wissen, dass bereits die erste Staffel von Tragödien durchzogen ist. Tess opfert sich, um Joel und Ellie zu retten, Henry begeht Selbstmord, nachdem sein Bruder Sam sich verwandelt hat, und Joel eliminiert ein ganzes Krankenhaus voller Fireflies, um Ellie zu schützen. In der zweiten Staffel scheint anfangs alles friedlicher zu werden, als Joel und Ellie in Jackson Hole, Wyoming, ein ruhiges Leben führen. Doch bereits in der zweiten Episode wird die Serie düsterer, als Abby Joel mit einem Golfschläger vor Ellies Augen tötet.

Ellies Rachefeldzug in Seattle

Was treibt Ellie nach Joels Tod an? Der Verlust ihres väterlichen Freundes entfacht in Ellie einen unerbittlichen Durst nach Rache. In Seattle sieht man sie, wie sie immer wieder ihre dunkle Seite entfesselt, etwa als sie Nora im Krankenhaus foltert, um Abbys Aufenthaltsort herauszufinden. Diese Szene ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf noch düsterere Momente.

Ellie benötigt mehrere Episoden, um ein Mitglied von Abbys Crew zu finden. Sie erfährt, dass Nora in einem Krankenhaus arbeitet und macht sich auf den Weg dorthin, nachdem Jesse auftaucht und Dina in Sicherheit bringt. Nach einer Verfolgungsjagd finden sich Nora und Ellie in einem Bereich des Gebäudes wieder, der voller Sporen ist. Nora wird sofort davon betroffen, und Ellie nutzt ihren schwachen Zustand, um sie mit einem Rohr zu schlagen und Informationen zu erzwingen.

Der Showdown im Aquarium

Wie entwickelt sich die Konfrontation mit Owen und Mel? Nachdem Ellie und Jesse herausfinden, dass Tommy in einen Schusswechsel mit der Washington Liberation Front verwickelt ist, zieht Ellie weiter, um einen Vergnügungspark mit einem Aquarium zu erreichen, das Nora beschrieben hat. Dort trifft sie auf Owen und Mel, Mitglieder von Abbys Gruppe.

Ellie versichert ihnen, dass sie ihnen nichts antun will, sondern nur Abbys Aufenthaltsort erfahren möchte. Owen glaubt ihr jedoch nicht und greift nach seiner Waffe, woraufhin Ellie schießt und ihn tötet. Der Schuss trifft auch Mel, die Ellie offenbart, dass sie schwanger ist. Bis zu diesem Punkt ähnelt die Szene stark dem Videospiel, aber die Serie weicht ab, indem Mel Ellie eine unlösbare Aufgabe stellt.

Der Unterschied zwischen Spiel und Serie

Wie unterscheidet sich Mels Tod in der Serie vom Spiel? Im Videospiel greift Mel Ellie an, nachdem diese Owen erschossen hat. Während des Kampfes ersticht Ellie Mel, die kurz darauf stirbt. So erhält Ellie die Gelegenheit, Mels Schwangerschaft zu entdecken, ohne dass sie weitere Angriffe befürchten muss.

Im Gegensatz dazu versucht Mel in der Serie niemanden zu verletzen. Als ihr klar wird, dass sie nicht mehr lange zu leben hat, versucht sie, Ellie zu helfen, das Baby zur Welt zu bringen. Ellie bemüht sich, Mels Anweisungen zu verstehen, doch als Mels Worte undeutlich werden, erkennt Ellie die Aussichtslosigkeit der Situation. Sie zieht Mels Hemd wieder herunter und bricht in Tränen aus, bis Tommy und Jesse im Aquarium eintreffen. Diese emotionale Tiefe zeigt, wie Ellie in der Serie mit ihrer Unfähigkeit kämpft, Mels Baby zu retten.

Die zweite Staffel von „The Last of Us" ist auf HBO Max verfügbar.