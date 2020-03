Es gibt erste Informationen über den Produktionsstart der HBO-Serie zu The Last of Us. Der zuständige Autor Craig Mazin verrät in einem Podcast, ab wann die Arbeiten an der Videospiel-Adaption beginnen werden.

Erste Angaben zum Produktionsstart

Die Produktion der „The Last of Us“-Serie startet offenbar, sobald The Last of Us 2 fertiggestellt und erschienen ist. Für die Serie tut sich Mazin nämlich mit dem Director der Spiele, Neil Druckmann, zusammen. Dieser ist noch bis über beide Ohren mit der Entwicklung von Ellies neuestem Abenteuer beschäftigt. So erklärt Mazin via Gamesradar:

„Wir können nicht sofort starten, da sie (Naughty Dog) noch das zweite Spiel fertigstellen. Wir haben mehrere Monate darüber gesprochen, kleine Pläne und Dinge. Wir stürzen uns voll und ganz darauf, wenn die Arbeit am Sequel beendet ist. Hoffentlich kommen diesbezüglich noch weitere aufregende News, denn dies ist etwas, was wir beide sehr gern im Fernsehen sehen möchten.“

The Last of Us-Serie: Riley aus Left Behind und ein geheimer Charakter sind dabei

„The Last of Us 2“ erscheint am 29. Mai für die PS4. Die Arbeiten an der Serie werden also wie das kommende Game nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wie gut, dass man sich die Zeit dann direkt mit Ellies brutalem Rachefeldzug vertreiben kann.

Darum kommt zu The Last of Us eine Serie und kein Film

In dem Podcast kam Mazin darüber hinaus darauf zu sprechen, warum sich eine Serie besser für eine Adaption der Geschichte eignet als ein Film. Interessanterweise kündigte Sony im Jahr 2014 zuerst einen Film zu „The Last of Us“ an, inzwischen wurde das Projekt zu einer Serie umgewandelt. Mazin erläutert den Grund dafür:

„Mein Gefühl war, dass man daraus keinen Film machen kann. Es muss eine Serie sein. Es benötigt eine gewisse Länge. Es geht um die Entwicklung einer Beziehung während einer langen Reise, also kommt nur eine TV-Serie infrage – und das ist die Weise, die ich sehe. Glücklicherweise stimmte Neil zu und HBO gab grünes Licht.“

Bislang sind noch keine Schauspieler für die Serie bekannt. Ihr könnt uns aber gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Schauspieler ihr am liebsten als Ellie und Joel sehen wollt.