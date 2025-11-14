Sichere dir kostenloses Executive Office in GTA Online bis November 2025

Rockstar Games hat eine aufregende Ankündigung für alle Fans von GTA Online. Diese Woche hast du die Gelegenheit, dir ein kostenloses Executive Office zu sichern. Dieses Angebot erfolgt im Rahmen der aktuellen Event-Woche, die am Donnerstag, den 13. November 2025 begonnen hat und bis Mittwoch, den 19. November 2025 läuft.

Das spezielle Büro, das kostenlos zur Verfügung steht, ist das Lombank West Executive Office. Beachte, dass du in GTA Online nur ein Executive Office besitzen kannst. Solltest du bereits ein Büro besitzen, gibt es die Möglichkeit, etwas Geld zurückzuerhalten.

Wie erhältst du das kostenlose Büro?

Welche Schritte musst du befolgen? Um dein kostenloses Büro zu erhalten, folge diesen einfachen Schritten:

Öffne das In-Game-Telefon. Rufe die Dynasty 8 Executive Website auf. Wähle das Lombank West Office aus.

Das Lombank West Office ist das westlichste gelegene Büro, das du in Los Santos finden kannst. Sobald du es ausgewählt hast, kannst du es ohne Kosten erwerben.

Verfügbare Upgrades und Rabatte

Welche Rabatte kannst du nutzen? Obwohl das Büro selbst kostenlos ist, gelten die Upgrades und Modifikationen nicht als gratis. Allerdings sind alle Upgrades und Modifikationen in dieser Woche um 50 % reduziert. Dies gilt auch für alle anderen Executive Offices, die ebenfalls zum halben Preis angeboten werden.

Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, dein Büro nach deinen Vorstellungen anzupassen oder ein anderes Büro zu erwerben, falls du es in Erwägung ziehst.

Was tun, wenn du bereits ein Büro besitzt?

Gibt es eine Möglichkeit, Geld zurückzubekommen? Wenn du bereits ein Executive Office besitzt, kannst du das neue Büro dennoch beanspruchen, indem du dein aktuelles Büro gegen eine Rückerstattung eintauschst. In meinem Fall habe ich mein Maze Bank West Büro eingetauscht und dafür etwas über 83.000 Euro zurückerhalten.

Dieses zusätzliche Geld könnte nützlich sein, besonders da im nächsten Monat neue Villen zum Kauf angeboten werden. Wenn du bereits darüber nachdenkst, eine dieser neuen Immobilien zu erwerben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um dein Budget aufzustocken.

Bleib auf dem Laufenden

Wie kannst du über weitere Updates informiert bleiben? Um stets über die neuesten Updates in GTA Online informiert zu bleiben, lohnt es sich, regelmäßig die offiziellen Kanäle von Rockstar Games zu besuchen. Zusätzlich kannst du dich für deren Newsletter anmelden, um wöchentliche Zusammenfassungen aller Neuigkeiten zu erhalten.

Was hältst du von diesem Angebot? Wirst du die Chance nutzen, dir ein kostenloses Executive Office in Los Santos zu sichern? Teile deine Meinung in den Kommentaren!