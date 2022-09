The Last Of Us: Erster Trailer verspricht packende Geschichte

Das Videospiel The Last Of Us dürfte fast jedem ein Begriff sein. Ein Welt, die aufgrund einer Pandemie vor dem Abgrund steht, ein Überlebender, der sich dem Schicksal eines kleinen Mädchens annimmt und sie mehr und mehr ins Herz schließt. Diese packende Geschichte bekommt nun eine Realverfilmung. Der erste Trailer gibt einen vorläufigen Einblick in die Geschehnisse.

Worum geht es in The Last Of Us?

Die Serie soll in ihrer Handlung auf dem gleichnamigen Videospiel basieren. Viele Jahre nach der Auslöschung der modernen Zivilisation, ist Joel einer von wenigen Überlebenden. Er bekommt den Auftrag, ein junges Mädchen namens Ellie aus einer Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Bis sie in Sicherheit ist, muss er die 14-Jährige beschützen.

Was erst wie ein einfacher Job aussieht, entpuppt sich als brutaler Überlebenskampf, bei dem sich beide in große Gefahr begeben. Der Trailer verspicht Grusel und Spannung bis zum bitteren Ende.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Alle wichtigen Infos zu The Last Of Us

Bei The Last Of Us soll es sich um eine zehnteilige Serie, basierend auf dem Videospiel-Hit, handeln.

Wann kommen die Folgen? The Last Of Us befindet sich noch in Produktion. Die Serie soll 2023 erscheinen. Einen genaueren Zeitpunkt gibt es allerdings noch nicht. Fall es dort neue Informationen gibt, bekommt ihr sie hier bei uns.

Wo wird die Serie ausgestrahlt? HBO und Sky werdend die Serie ab nächstem Jahr zeigen. Ein Abo bei Sky kostet euch 9,99 Euro pro Monat. Dann könnt ihr The Last Of Us bereits parallel zu US-Ausstrahlung anschauen.

Wer spielt die Hauptrollen? Euch erwartet eine erstklassige Besetzung der Protagonisten. Joel wird von Pedro Pascal gespielt. Er ist bekannt aus seiner Rolle als Mando in The Mandalorian und einer kleineren Rolle in Game of Thrones. Ellie wurde mit Bella Ramsey besetzt. Die junge, aufstrebende Schauspielerin hat ebenfalls bei Game of Thrones mitgewirkt und bekommt mit The Last Of Us ihre erste große Hauptrolle.